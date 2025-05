Cuando la moda pierde la inocencia

Esta semana, la noticia que ha acaparado titulares no ha sido un desfile ni una colección esperada, sino una acusación grave que vuelve a poner sobre la mesa uno de los mayores tabúes del sector: el abuso de poder.

Riccardo Tisci, uno de los nombres más influyentes del diseño contemporáneo, ha sido denunciado por agresión sexual ante la Corte Suprema de Nueva York. Aunque el diseñador ha negado categóricamente los hechos a través de su equipo legal, el caso ya ha generado una intensa ola de repercusiones mediáticas, sociales y reputacionales. No es el único nombre de peso en ser señalado recientemente. El CEO de Primark, Paul Marchant, también abandonaba su cargo hace apenas unas semanas, tras una investigación interna por comportamientos indebidos.

Riccardo Tisci / .

Y aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué, una y otra vez, los acusados pertenecen a la misma estructura de poder? ¿Qué nos dice esto del modelo jerárquico y patriarcal que aún impera en tantas firmas de moda, donde los hombres siguen ocupando la mayoría de los puestos de máxima responsabilidad?

En un momento en el que la moda lucha por mostrarse más transparente, más ética y más humana, estos casos nos recuerdan que el poder sigue siendo un arma de doble filo. Y que, como profesionales del sector, no podemos mirar hacia otro lado.

Paul Marchant / .

El problema no es sólo quién abusa, sino el sistema que permite que esos abusos se repitan sin consecuencias reales. Durante demasiado tiempo, el talento ha servido como excusa para silenciar comportamientos inaceptables. Pero ser brillante no puede ni debe ser un salvoconducto para ejercer violencia o manipular desde el poder. La industria necesita dejar de mirar hacia otro lado y asumir su papel: crear espacios seguros, donde el respeto sea tan valioso como la creatividad. No se trata de señalar por señalar, sino de construir desde la verdad y la equidad. Las mujeres (y muchas otras personas invisibilizadas) llevamos demasiado tiempo trabajando en esta industria con la sensación de tener que demostrarlo todo y protegernos al mismo tiempo. Ya es hora de que eso cambie.

Las marcas hablan de sostenibilidad, de inclusión, de respeto. Pero ¿qué sucede cuando el respeto más elemental (el del cuerpo y la dignidad del otro) se vulnera en lo más alto? La moda, como reflejo de la sociedad, también debe hacerse estas preguntas.

Vestirse como acto de cuidado y afirmación en tiempos inciertos

Después de días en los que las noticias del sector sacuden por dentro, hablar de ropa puede parecer banal. Pero quienes amamos la moda sabemos que no es solo estética: es lenguaje, es identidad y, muchas veces, también refugio.

En un mundo donde cada día parece llegar con una nueva sacudida, hay gestos pequeños que nos devuelven el centro. Vestirse, elegir con intención una prenda, un color, una textura, puede ser uno de ellos. Lejos de ser un acto superficial, cuidar nuestra imagen es, muchas veces, un modo de decirnos que seguimos aquí, que seguimos creyendo en nosotras mismas, incluso cuando lo de fuera tambalea.

No se trata de impresionar ni de ajustarse a expectativas ajenas, sino de conectar con lo que nos hace sentir bien, con lo que nos recuerda quiénes somos. En momentos de crisis, la ropa puede ser una armadura o un abrazo. A veces, es ambas cosas a la vez.

Vestirse como acto de cuidado y afirmación en tiempos inciertos / Freepik

Hay días en los que un abrigo estructurado nos devuelve la fuerza. Otros, un vestido vaporoso nos reconcilia con la ternura. Y hay mañanas en que basta con un color vibrante para cambiar el ánimo por completo. En todos los casos, el estilo personal no es una frivolidad: es una herramienta de expresión, de empoderamiento, de libertad.

Vestirse con intención puede ser una forma de retomar el control. Elegir lo que nos ponemos no es un gesto frívolo, sino profundamente personal. Es decirnos a nosotras mismas: «Yo decido cómo me muestro al mundo, yo elijo cómo me cuido».

Así que, aunque el mundo se complique, que no nos falte el gesto de mirarnos con cariño al espejo. Porque la belleza también puede ser resistencia. Y mimarnos no es evadirnos: es prepararnos para salir ahí fuera con la cabeza alta.

Así que sí, hoy hablamos de vestirse. Pero no por fuera. Hablamos de vestirnos por dentro, con esa fuerza que empieza en el espejo y que continúa en cada paso que damos. La moda, como el arte, también sana. También acompaña. Y no porque maquille lo que pasa, sino porque nos da impulso para seguir.