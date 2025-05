Palma, una ciudad de heladerías

Palma no solo vive del turismo, también de los helados. Los negocios dedicados a este producto, el indiscutible rey de los postres, se han multiplicado en los últimos tiempos en el centro de Ciutat. Y también se han reinventado, con helados aptos para diferentes intolerancias, sin azúcar y bajos en grasas, hechos que están ayudando a que estos establecimientos sean cada vez más populares entre la ciudadanía.

«El 80 por ciento de nuestros clientes son turistas», afirma Alessandro Pain, responsable de una popular heladería de la calle Sindicat, reconocible por el inmenso cucurucho de su fachada. «Últimamente me vienen también muchos mallorquines, y gente mayor, que quiere helados sin azúcar. El mío es totalmente artesanal, compro la fruta en el Mercat de l’Olivar y juego con nuevos sabores, como el de regaliz, tarta de zanahoria o el de cereza negra amarena», comenta.

Alessandro Pain, responsable de una popular heladería de la calle Sindicat / Gabi Rodas

Helados para todo el año

«Un helado bueno tiene que mantenerte el sabor en la boca durante al menos cinco segundos», afirma Nacho Bonilla, de la Gelateria Rosario. Este es su tercer año, y aunque los inicios no están siendo fáciles las expectativas pasan por el optimismo. «Me he fijado mucho en Ca’n Miquel y Ca’n Joan de s’Aigo, que abren todo el invierno, y eso es a lo que aspiramos. Creemos en nuestro producto, de mucha calidad, artesanal y mallorquín. Basta con ver los colores de nuestros helados, muy vivos, una clara señal de la calidad de los mismos», subraya Bonilla.

Nacho Bonilla, de la Gelateria Rosario / Gabi Rodas

El rey de los helados

Si Palma tuviera que elegir a un rey de entre sus heladeros, Gori Ferrer sería uno de los candidatos. Este empresario mallorquín que comenzó su vida profesional con los cafés, el sándwich, los bocadillos, las tapas y los pinchos, lleva unos años volcado exclusivamente en los helados. No bastan los dedos de una mano para contar sus heladerías en Palma. «He viajado mucho, he estado en las mejores ferias, hice cursos de heladería en Bolonia... empecé solo haciendo el helado en un obrador que sigue en el centro de Palma, en la calle Can Vallori. Y así he montado heladerías en Sóller, Cort, Colón, Sant Miquel, plaza Weyler… Buscaba un producto que tuviera mucha demanda en el centro y se pudiera vender por la mañana, mediodía, tarde y noche. Me considero un pionero a la hora de introducir en el mercado el helado italiano», defiende.

Gori Ferrer con dos de sus empleadas / Gabi Rodas

Che Gelats se consolida en Blanquerna

La firma argentina Che Gelats también está consolidándose en Mallorca. Tras la apertura de su central, en Cala Major, y una sucursal en Avinguda Argentina, acaban de estrenarse en Blanquerna, con un tercer establecimiento. Como el resto está dedicado a una fusión de helado italiano y argentino.

Che Gelats, en Blanquerna / Gabi Rodas

Su responsable, Flor Loza, destaca «la calidad de la materia prima y la producción. Ahí radica nuestro secreto», apunta. Su clientela es «más de barrio. Apostamos por los vecinos, queremos que confíen en nosotros y vengan en familia. También cuidamos mucho los helados veganos y los sabores novedosos, como el de chocotorta, con ingredientes como las chocolinas y el dulce de leche».