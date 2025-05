¿Por qué este año está lloviendo tanto y haciendo "frío" en España? 4 claves para entender este fenómeno y qué pasará después

El 2025 ha arrancado con un tiempo un tanto inusual en España. Tras varios años encadenados de de déficit de lluvias, que en zonas como Cataluña y Andalucía han provocado situaciones de sequía extrema, en los últimos meses parece que la situación ha dado un vuelco y las lluvias han vuelto con fuerza. Las temperaturas, en cambio, parece que se han mantenido más frescas de lo que nos habíamos acostumbrado en los últimos años. ¿Pero es realmente así? ¿Está lloviendo más de lo normal en España y, de ser así, por qué ocurre? ¿Y de verdad está haciendo más frío de lo previsto para la época? "Quizás el problema es que venimos de años tan extremos que todo lo que no sea estar a casi 30 grados en enero nos parece anómalo", argumenta Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los registros confirman que el inicio de este 2025 está siendo más lluvioso de lo normal. "El primer cuatrimestre del año, entre enero y abril, ha sido el octavo más lluvioso desde que existen registros (1961) y el quinto más lluvioso de lo que llevamos de siglo", afirma del Campo. Destaca especialmente el caso de marzo, un mes donde se registró un tren de borrascas que dejó lluvias casi ininterrumpidas durante varias semanas y que, además, se saldó como el tercer marzo más lluvioso de los últimos 60 años. "Durante ese mes hubo lugares donde llovió entre 3 y 5 veces más de lo normal. Incluso hay zonas donde se calcula que en unas semanas se resolvió la situación de sequía que se venía alargando en los últimos años", afirma el meteorólogo en una entrevista con este diario.

Según explica la meteoróloga Mar Gómez, de la plataforma de eltiempo.es, la respuesta está en una peculiar combinación de factores meteorológicos que están alterando la circulación atmosférica habitual. Para empezar, este año se ha observado una mayor presencia de bloqueos anticiclónicos en el norte de Europa que actúan como "muros de aire" y que impiden el paso normal de las borrascas hacia el norte del continente. "Al no poder seguir su trayectoria habitual, esas borrascas se han desviado hacia el sur, es decir, hacia la Península Ibérica y el Mediterráneo occidental. Esto ha provocado que zonas como España, Portugal o incluso partes del norte de África reciban más precipitaciones de lo normal para la época", explica esta especialista.

"La mayor presencia de bloqueos anticiclónicos en el norte de Europa ha desviado las borrascas hacia la Península Ibérica y el Mediterráneo occidental" Mar Gómez — Meteoróloga

Otro factor decisivo, afirma Gómez, es que este año la corriente en chorro ('jet stream'), encargada de guiar las borrascas, este año también parece que se ha ondulado más de lo habitual y, justamente debido a ello, ha formado meandros que han dejado las depresiones encajadas durante más tiempo en nuestras latitudes. "Todo esto explica por qué este año estamos teniendo más días seguidos de lluvia y más frentes encadenados", comenta la meteoróloga. En esta misma línea, también hay voces que sugieren que, durante los años en que está activa La Niña –el fenómeno meteorológico originado en las aguas del Pacífico ecuatorial–, en lugares como España se tiende a registrar más lluvias durante el otoño y el invierno. Este podría ser el caso de este año, aunque los expertos afirman que aún es pronto para confirmar esta hipótesis.

La llegada de lluvias y, en general, el mal tiempo suelen estar asociados a un descenso de la temperatura. Tanto es así que, por ejemplo, llegados a mediados de mayo todavía son muchos los que salen a la calle con chaqueta de abrigo y duermen con manta. Algo que choca con la imagen de los últimos años, cuando ya en abril se veían camisetas de manga corta y playas abarrotadas de gente. ¿Pero de verdad está siendo este año tan frío como parece? "Aunque la percepción general puede ser de un año fresco, el primer cuatrimestre de este 2025 ha sido el octavo más cálido desde 1961. Puede parecer que venimos de unos meses de frío porque en los últimos años, sobre todo entre 2020 y 2024, se registraron cifras de récord por estas fechas", comenta del Campo.

"Puede parecer que venimos de unos meses de frío porque en los últimos años, sobre todo entre 2020 y 2024, se registraron cifras de récord por estas fechas" Rubén del Campo — Meteorólogo

Los registros indican que entre noviembre de 2021 y marzo de 2025 no hubo ningún mes calificado como "muy frío", lo cual representa un total de 3 años y 5 meses sin un mes entero de frío por encima de lo normal en España. En ese mismo periodo, el 75% de los meses fueron más cálidos de lo habitual para su respectivo periodo. "Esto también es un signo de la crisis climática. Sabemos que este fenómeno no elimina del todo el frío y, por supuesto, puede seguir habiendo heladas, nevadas o meses frescos. Pero lo que sí vemos es que, debido al avance del calentamiento global, estos episodios fríos se están volviendo cada vez menos frecuentes mientras que los de calor se dan de forma más habitual", comenta del Campo, quien recuerda que "el cambio climático no anula fenómenos normales, pero modifica su frecuencia, intensidad y duración".

España ha estado 3 años y 5 meses sin registrar un mes más frío de lo normal para su respectiva época

¿Pero qué sabemos de la evolución del tiempo a partir de ahora? ¿Seguiremos con más lluvias de lo normal y temperaturas más frescas de lo que habíamos registrado en los últimos años? ¿Será este verano distinto? Los pronósticos estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a que entre mayo y julio el escenario más probable es que se registren temperaturas por encima de lo normal en España. Sobre todo en el tercio norte y el este, incluida Catalunya, así como en los archipiélagos, donde hay entre un 50% y un 70% de probabilidades de que estos meses sean más cálidos de lo habitual. Donde no se aclaran los modelos es en el caso de las precipitaciones: las probabilidades de que llueva más, menos o en la media siguen, por ahora, bastante empatadas.

Hay entre un 50% y un 70% de probabilidades de que entre mayo y julio las temperaturas estén por encima de lo normal en casi toda España

Según explica del Campo, que este 2025 haya arrancado siendo lluvioso y menos cálido de lo que estábamos acostumbrados no implica que el verano vaya a seguir esta línea. En 2022, por ejemplo, durante marzo y abril se registraron varios episodios de frío y hasta heladas y el verano siguiente acabó siendo el más cálido de la serie histórica, con casi la mitad de los días bajo ola de calor. En 2018, en cambio, tras una primavera relativamente fría le siguió un verano suave sin apenas grandes extremos de temperatura. Y en 1997, el año arrancó de forma excepcionalmente cálida y siguió con un verano bastante más fresco de lo normal. "No existe una relación directa ni predecible entre cómo empieza el año en términos térmicos y cómo será el verano. El comportamiento climático es variable y los patrones pueden cambiar bruscamente de una estación a otra", comenta el meteorólogo.