"Los ricos no son más civilizados que los pobres": el pódcast viral de dos mallorquines genera debate

El turismo en Mallorca vuelve al centro del debate, pero esta vez desde una mirada local, joven y cargada de ironía y hartazgo. Un clip viral, que resume un episodio reciente del pódcast de los creadores mallorquines Parlars Mallorquins i Constança Ramis (Cotorrita), ha encendido la conversación en redes sociales al poner sobre la mesa las consecuencias de un modelo turístico que, según denuncian los participantes, ha dejado de beneficiar a los residentes de la isla.

El vídeo recopila varias frases de impacto lanzadas por los historiadores Tomeu y Gabriel, quienes fueron entrevistados por los creadores. En un tono distendido pero contundente, los invitados no escatiman en críticas: “Elitizar el turismo es delicado, porque claro, no queremos a gente bebiendo por la calle, me parece perfecto, ¿pero queremos todo lleno de yates tirando mierda al mar?”.

Turismo masivo, beneficios ajenos

Uno de los puntos más comentados del fragmento es la crítica al discurso oficial sobre los beneficios del turismo. “Ha habido un relato interesante respecto a que el turismo generaba una riqueza que compartíamos todos: compañías de vuelos extranjeras, turoperadores extranjeros… ¿A dónde va a parar este capital de los hoteles?”, se preguntan los historiadores, poniendo el foco en la fuga de beneficios hacia el exterior, mientras la población local asume los costes sociales y medioambientales.

“La sensación de que nosotros somos estos servidores de una cosa ajena”, remata uno de los ponentes, describiendo la desconexión entre la actividad económica dominante y la calidad de vida de quienes viven en la isla todo el año.

Crisis habitacional y pérdida de espacios

El episodio también aborda el impacto directo del turismo en el día a día de los residentes: “Ya nos afecta mucho. No vamos al Caló des Moro y ni hablemos del precio de los alquileres”, comenta uno de los entrevistados. “Hay tanta gente que siempre habrá alguien dispuesto a pagarlo. Y claro, al final, el turismo ha llegado a dificultar nuestro propio día a día”.

La reflexión sobre la sobrecarga de visitantes también tiene una dimensión de urgencia: “Si cada año vienen un millón más de personas, de aquí a veinte años estaremos mucho peor. Llegará un momento que se tendrá que poner el punto en algún sitio”.

Una crítica sistémica al modelo actual

El mensaje que más ha resonado en redes es también el más filosófico: “El capitalismo es una criatura extremadamente comilona. No le basta comer, siempre necesitará un poco más”. Esta frase, se ha convertido en el resumen simbólico de un modelo económico que, según los participantes, prioriza el crecimiento constante a costa del equilibrio social.

El vídeo no solo ha sido compartido cientos de veces, sino que ha abierto un nuevo espacio de discusión entre jóvenes mallorquines que reclaman voz propia en el futuro de su isla.