Noelia, denunciante por violación a los tiktokers Petazetaz: "Me echaron una droga que llamaban 'chorri' y me desmayé"

Noelia Robles (Valdemoro, 2001) se enteró de lo que le había pasado por televisión. Ató cabos viendo las noticias: la policía había detenido por presuntas agresiones sexuales, creación y distribución de pornografía infantil y drogar a menores, a una popular pareja de tiktokers madrileños conocidos como Petazetaz: José Hernán (34) e Iván (21). Dos amigos a los que ella había conocido meses antes y en cuyo domicilio se había quedado muchas veces a dormir.

"Incluso con Iván, el más pequeño de los dos, tuve un rollete", le explica en primicia a EL PERIÓDICO. Ella es la única que ha querido dar su testimonio, de las decenas de denunciantes (muchas menores de edad) por agresiones sexuales contra este dúo. Iván salió de prisión y ahora está investigado solamente por posible revelación de secretos. José Hernán sigue encarcelado y se le han mantenido todas las imputaciones.

Noelia lo ha denunciado por violación. La doble detención, en enero de 2024, le respondió muchas dudas. Porque ella, en julio de 2023, pasó por una extraña experiencia en el piso de Vallecas donde estos tiktokers tenían su base de operaciones. "Conocí a Hernán de fiesta, por amigos en común. Enseguida hizo confianza con mi grupo de amigas y nos invitaba a todas a su casa. A escuchar música, ver películas, beber, fumar... y a mí eso me parecía un planazo".

Breaking bad

Unas visitas que se convirtieron en un hábito. En la casa conoció a Iván y a otras muchas chicas que iban pasando por el piso a diario de los Petazetaz. "Nos quedábamos a dormir allí, 6 o 7 chicas. Hernán siempre tenía droga. He visto de todo: cocaína, tusi, metanfetamina de esa que se fuma con una pipa, que aquello parecía Breaking Bad", confiesa a este diario la chica, defendida por el abogado Alfredo Arrién.

Noelia asegura que "siempre había trasiego de chicas distintas por el piso, algunas muy jóvenes" y que "podíamos consumir lo que quisiéramos y siempre nos daban consejos de si podíamos beber alcohol o mezclar con lo que estábamos tomando. Eso me daba mucha confianza".

Confianza que fue en aumento a medida que las visitas se fueron sucediendo. En una de estas "tuve algo con Iván. Siempre me trataron bien, me dieron mucha confianza, se preocupaban por mí. Pero sí que es verdad que Hernán tenía un carácter muy fuerte. Siempre muy vacileta, diciendo cosas muy fuertes, medio en broma, medio en serio. Comportamiento que uno le atribuye a su carácter. "Es que él es así" pensaba todo el mundo. No te imaginas que vaya a hacer lo que hizo".

Noelia se quedó inconsciente en el piso de la pareja de tiktokers Petazetaz tras ingerir droga / DLF

Cumpleaños sola

Lo que hizo tuvo lugar "para el cumpleaños de Iván, el 25 o 26 de julio. Me invitaron a pasar la noche con ellos. Llamé a mis amigas, pero finales de julio y tú sabes: una de vacaciones, la otra para arriba y para abajo. Total, que esa noche me fui yo sola", recuerda ahora. Cuando llegó le propusieron "tomar 'chorri', que es una droga que en realidad se llama GHB. Es un bote con cuentagotas y te ponen la dosis en la bebida no alcohólica".

Noelia aceptó, pero pidió que le pusieran poco: "Estábamos los tres solos, no en una fiesta loca. No era plan de pasarse, y menos sin saber yo qué me iba a hacer aquello", revela. Tras 15 o 20 minutos de la ingesta, "dije que me apetecía fumar, me puse a liarme un cigarro..." y no recuerda nada más.

Amaneció en la cama con los dos tiktokers. "Yo arrinconada en una banda, Iván en el otro lado y Hernán en el medio. El agobio me empezó cuando me di cuenta de que no llevaba las mallas que traía puestas cuando llegué a la casa". Noelia les pidió explicaciones tras volver del baño.

Ellos le contaron que se había desmayado tras ingerir el 'chorri'. Que cayó en mala postura y decidieron acostarla. "Les pregunté por las mallas y no supieron darme explicaciones coherentes. pero como yo tenía confianza con ellos y se habían preocupado por mí en otras ocasiones, no quise ir más allá. Pero siempre me quedó la cosa, es como si me hubiera saltado la alarma por instinto".

Detenciones

Noelia se fue alejando de los Petazetaz. A los seis meses se hizo pública la detención: "Salió que drogaban a las chicas y las violaban. También que había grabaciones difundidas y ahí empezó mi preocupación y las dudas. ¿Y si habían grabado alguno de mis encuentros con Iván y lo habían compartido? ¿Qué había pasado la noche del cumpleaños de Iván en la que me desmayé?".

La joven se puso entonces en contacto con "dos amigos que tenía en común con Hernán. Fueron ellos los que me dijeron que creían que grabaciones mías no había. Pero que la noche en la que perdí el conocimiento sí que había pasado algo. Que Hernán les había dado a entender, con gestos, que hubo penetración mientras yo estaba inconsciente".

Noelia Robles, en un parque de su Valdemoro natal / DLF

Un modus operandi exacto al que había empleado el tiktoker con otras chicas, algunas de ellas menores de edad. Noelia reconoció el patrón y decidió denunciar. Ahora ya ha prestado declaración ante el juez y está satisfecha de haberse atrevido. No ha tenido que recurrir a tratamiento psiquiátrico para superar la experiencia, pero aclara que lleva las secuelas por dentro.

"Me queda el trauma para siempre. Después, cuando he tenido pareja y hemos estado juntos en la cama, no me he podido dormir hasta que él no se duerme. Cuando ya le escucho la respiración profunda, me relajo y me puedo quedar dormida. Me queda ahí la cosa, de pensar si también me hiciera algo mientras no estoy consciente".

Confianza

También se confiesa traicionada en la confianza. Y asombrada: "Lo que más me mosquea es que yo estaba inconsciente. Cadáver. Hacer eso es de enfermo. Y lo ha hecho una persona que me ha hecho la cena, me ha visto vomitar, dormir, cantar, bailar. De plena confianza, de mi entorno más íntimo. Resulta que es un psicópata y en realidad es alguien un enfermo que va inhibiendo a las mujeres, incluso a las menores".

"Tengo esperanzas en la justicia. Porque además ya no es el hecho de que una chica se lo pueda estar inventando, es que somos muchas víctimas. Pasas vergüenza, miedo, culpa. Te sientes juzgada. Si iba con el vestido corto o si iba borracha. Comentarios del tipo "ella se lo ha buscado porque se fue sola a su cosa". Sigue pasando.

Noelia asegura haber sentido ese juicio popular y responde: "Por mucho que yo no lo hiciese bien por excederme en confianza con ellos, por mucho que yo decida probar esa bebida, por mucho que yo me meta desnuda, que no fue el caso... si yo te digo que no, es que no. Y si no te digo explícitamente "sí", también es que no. Así lo dice la ley".