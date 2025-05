En directo | El Comité de análisis del apagón sigue revisando los datos y crea dos grupos de trabajo

El PP pide al Gobierno que "no busque culpables en otro lado porque están en su casa"

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha pedido este sábado al Gobierno central "que no busque responsables del apagón eléctrico en otro lado porque están en casa de Pedro Sánchez". En declaraciones a los medios durante una visita a Burguillos (Sevilla), ha indicado que se ha vivido una situación en España que "es muy grave, que hacía décadas que no recordamos una situación ni parecida, en la cual hay 60 millones de ciudadanos afectados no solamente de España, sino de Portugal y de Francia, por la incompetencia y la mala gestión del Gobierno".