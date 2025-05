Mayo, jardinería y flores

¡Llegó mayo, amigos! Ese mes en que hasta al más urbanita le entran unas ganas locas de convertir su terraza en el jardín del Edén. ¿Les suena? Uno va todo ilusionado al centro de jardinería, rodeado de verdor exuberante y flores multicolores, pensando: «¡Qué fácil! Solo necesito agua, sol y amor».

Dos semanas después estás de rodillas suplicándole a una margarita moribunda: «¡Vive, por lo que más quieras!», mientras le recitas poemas de García Lorca. Y cuando finalmente florece (si es que lo hace), te sientes como si hubieras descubierto la cura del cáncer. En mi caso, tengo tanto «don» para la jardinería que hasta las plantas de plástico me piden la extremaunción.

Por eso prefiero tercerizar mis experiencias florales. Me voy a un prado digno de Heidi, extiendo un mantel de Instagram (porque si no hay foto, no ocurrió), preparo mi «senalla» con delicatessen locales y mi vinito mallorquín. Luego recojo un ramillete silvestre y me paso 45 minutos buscando el ángulo perfecto, aplicando filtros y decidiendo entre #springvibes o #naturalezasalvaje.

Y justo cuando subo la obra maestra a redes... ¡zaaas! Un ejército de avispas decide que tu sándwich es el nuevo local de moda y tu idílico picnic se convierte en una escena de película de terror.

Moraleja: el campo es precioso... en las fotos de los demás. Los urbanitas como yo deberíamos conformarnos con los geranios del vecino y un buen cactus que ni pidiendo se muere.

Pero queridos lectores, no desesperen. Al igual que nuestra crónica semanal, que no se rinde ante los envites de la vida, yo tampoco me doy por vencida. Volveré la próxima semana con más aventuras y desventuras, quizás con un jardín zen de piedras (lo único que no puedo matar) o intentando hacer germinar lentejas en un algodón como en primaria. Porque si algo nos caracteriza es la resiliencia y el sentido del humor.

Mariluz: el nuevo joyero gastronómico de Palma

En Mallorca adoramos los nombres compuestos con «Mar», y Mariluz no decepciona. Este deslumbrante espacio gastronómico acaba de inaugurarse en el corazón del Museu es Baluard, ofreciendo a los palmesanos un balcón privilegiado sobre la muralla con vistas al Mediterráneo.

La gastronomía, tan artística como las obras que la rodean, es fruto del mimo del grupo Tragaluz. La fiesta inaugural se convirtió en el evento de la temporada, congregando a más de 400 invitados que disfrutaron de un recorrido guiado por David Barro, director del museo.

Víctor Xampeny, CEO de Tragaluz, dio la bienvenida en nombre propio y del cofundador Tomás Tarruella. La velada desplegó delicias culinarias de los chefs Alex Durán y Jean Carlo Gárate, mientras Marta Elka y Mango’s Nursery DJ proporcionaban la banda sonora perfecta.

Arte, gastronomía y las mejores vistas de Palma se fusionaron en una noche mágica que marca el nacimiento del nuevo punto de encuentro imprescindible de la isla.

Miró florece en los Jardines de Alfabia

Los históricos Jardines de Alfàbia dan la bienvenida a una ilustre visitante: Tetê de Femme, magnífica escultura de bronce fundido creada por Joan Miró en 1970. Esta pieza, tras recorrer museos de París, Japón, Estados Unidos y media Europa, encuentra ahora hogar en uno de los rincones más bellos de la Serra de Tramuntana.

La presentación reunió a un selecto grupo de entusiastas del arte, convertidos en los primeros afortunados en admirar esta obra maestra en su nuevo y especial emplazamiento. Con esta alianza entre Successió Miró y los Jardines, el enclave completa un extraordinario recorrido artístico. El contemporáneo Miró convive ahora con los estilos árabe, gótico, renacentista y barroco que ya adornaban este tesoro patrimonial, propiedad de la misma familia desde sus orígenes.

Un matrimonio perfecto entre tradición y vanguardia que enriquece el ya impresionante legado cultural mallorquín y que invita a todos los admiradores del arte a visitar la finca.