Habla el ingeniero que predijo el apagón: "Es un aviso; no se nos ha ido la luz en los últimos 40 años"

Fernando Ley Llano (Gijón, 1967) es un ingeniero industrial que el pasado 11 de marzo, en una comisión sobre su sector en el Congreso de los Diputados, dejó una frase que ahora parece premonitoria. Este experto asturiano manifestó que Red Eléctrica Española no está "preparada" para soportar la transición energética diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo principal cimiento es el uso intensivo de energías renovables en detrimento de los sistemas de generación atómica o basados en los combustibles fósiles.

Llano fue crítico con el proyecto de ley de Industria y Autonomía Estratégica, sobre la que se le invitó opinar, e hizo referencia al apagón que había sufrido Chile una semana antes. Dijo lo siguiente: "Es un aviso. A nosotros no se nos ha ido la luz en los últimos 40 o 30 años, pero no estamos preparados para cómo se quiere hacer esta transformación. No lo digo yo, lo dicen los señores que generan la electricidad en este país. ¿Que es necesaria? Claro que es necesaria, pero no de esta manera. Como no tengamos en cuenta a la Red Eléctrica Española, esto no va a ir p’alante", abundó. La premonitoria intervención de este gijonés, que dirige su propia consultora, corrió como la pólvora después del apagón. Ley contestó ayer a la llamada de La Nueva España para explicar su punto de vista y las claves del apagón.

Su intervención en el Congreso. "Fui al Congreso como experto independiente porque me llamó Vox, pero lo primero que dije fue que no pertenezco a ningún partido. A lo único que pertenezco es a la prestigiosa asociación del Project Management Institute y a su capítulo de Madrid-Spain (Asociación líder en dirección de proyectos), al IESE-Alumni, donde acudo a escuchar conferencias del sector energético y a un pequeño club de golf de Gijón. Vengo de la energía: refinerías, nuclear, gas... Trabajé en Duro Felguera cuando era una gran empresa, no como ahora. Entonces dije en la comisión que en este anteproyecto no se habla nada de energía, y eso es vital para la industria. ¿A nadie se le ocurrió? Comenté lo de Chile, donde hubo un apagón y se armó la de San Quintín. Tardaron días en resolverlo. Lo que dije lo lancé sin prepararlo, me salió del alma. Una diputada del PSOE se metió con mi apellido y con mi supuesta ideología. Me dijo: ‘Usted, con el partido que viene…’ Sin conocerme de nada. No me levanté de milagro, pero no quería líos, pero queda claro que los partidos van a lo suyo".

El problema de la red y su relación con el apagón. "La red española fue diseñada, en su día, con 250 puntos de generación y con flujos claros. Hoy hay más de 60.000 puntos de fotovoltaica, como el de mi casa, donde tengo instalados más de 42 kilovatios. Red Eléctrica ni lo sabía. Hay que adaptar la red a esa nueva realidad. No es que sea bueno o malo: simplemente, la realidad ha cambiado y no se ha invertido".

El papel de Red Eléctrica en el apagón. "Los técnicos hicieron un trabajo tremendo. La red se protegió como debía, no hubo sobretensiones. No conozco a nadie que se le haya roto algo. Hay que felicitar a todos los técnicos, también a los de las privadas. Levantaron un país en diez horas".

Sobre las renovables y el futuro del sistema. "No sobra nada. Ni nuclear, ni eólica, ni solar, ni carbón, ni gas, ni biomasa. Europa no está en condiciones de prescindir de nada. Soy pro nuclear, pro hidrógeno, pro carbón... Tenemos que ponerlo todo a funcionar. Somos menos competitivos, y eso nos lastra. No hay una solución única. Tiene que ser un mix energético muy plural. Lo del norte no vale para el sur. En el norte hay bombeo, en la meseta no hay presas. Tiene que haber varias soluciones. Nos quejamos de que todos los molinos estén parados. Pero lo grave es que, pudiendo producir, no lo hacemos. En España, no se generan algo menos de dos teravatios hora por falta de almacenamiento. En Alemania son 5,5. Si se pudiera convertir en hidrógeno, podríamos producirlo en agosto y consumirlo en diciembre. Llevo años diciéndolo."

La gestión posterior de la crisis. "Tengo un colega en Endesa que me contó que el Gobierno mandó al CNI, con orden judicial, a entrar en salas de control privadas para pedir datos sobre el apagón. Esto es muy serio. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿De quién depende la Fiscalía? (en referencia a una frase de Pedro Sánchez) ¿De quién depende el CNI? Pues eso".