El cordero Pepito ya tiene una familia en Ibiza

Pepito, el cordero que hace unos días fue abandonado en una rotonda de Ibiza, ya tiene una familia de acogida. La vida de este pequeño animal no ha sido fácil y la clínica veterinaria San Jorge buscaba para él un hogar en el que pudiera estar rodeado de cariño y, a ser posible, de otros compañeros de su misma especie para compartir juegos y compañía.

Dicho y hecho. Un residente en la isla, Abraham, vio la historia en redes y, apenas sin pensárselo, escribió a la clínica para decir que podía hacerse cargo del animal. Una buena noticia que la clínica no ha tardado en compartir en sus redes sociales: «Hay encuentros que, simplemente, están destinados a suceder. Pepito, una ovejita llena de ternura y curiosidad, no tuvo que esperar mucho para encontrar a su persona ideal… porque Abraham lo vio en nuestras redes y no dudó en escribirnos, supo que ese lazo ya estaba hecho».

En las fotografías que acompañan al post, se puede ver a Pepito con su nueva familia. Posa con Abraham y con un perrito que mira, curioso, a su nuevo compañero. «Gracias, Abraham, por abrirle tu espacio y tu corazón a Pepito. Por entender que cada ser, sin importar su especie, merece cuidado, respeto y amor», se lee en la publicación. «Nos llena de alegría saber que Pepito crecerá rodeado de naturaleza, de paz y de la sensibilidad que tanto representa tu forma de vivir y trabajar. Gracias por adoptar con el alma. Crece mucho y sé feliz bebé», continúa la clínica, dirigiéndose ya al animal.

El primer despertar en su nueva casa

La nueva casa de Pepito es el santuario animal Mojis, que ya ha compartido en sus redes cómo ha sido el primer despertar de Pepito en su nuevo hogar. Aparece tumbado muy tranquilo sobre una manta azul, en el interior de una vivienda y rodeado de verdura. En uno de los vídeos se le ve levantarse y dirigirse a Abraham, a quien le acerca la cabeza para que le acaricie la testuz, algo que el joven no tarda ni un segundo en hacer. «Así amanecía Pepito en su primera mañana en Mojis... ¡Nada mal, eh!», escriben para acompañar el vídeo. «Así se despierta un guerrero después de la batalla. Creo estar muriendo de amor a cada instante...», continúa el mensaje sobre la nueva vida de Pepito, en la que no le falta cariño..De hecho, la primera noche, según explica, no quería dormir solo, así que a Abraham no le quedó otra que dormir con él.

Pepito, en su primera mañana en su nuevo hogar / Mojis

La vida de Pepito empezó con un reto, aseguran desde la clínica veterinaria: solo, en una rotonda, y sin saber cómo llegó allí. Con apenas tres o cuatro meses, este cordero encontró una segunda oportunidad gracias a la fundación Natura Parc que se hizo cargo de todos sus gastos veterinarios, explicaron desde la clínica.

El animalillo llegó «bajo de temperatura, en shock y con miasis». «Tras estabilizarlo mediante medicación y fluidoterapia, Pepito mejoró el mismo día, pero al día siguiente recayó», continúan los veterinarios, que se temieron lo peor: «No quería comer, no se movía, no te miraba... pensábamos que todo estaba perdido y no podíamos hacer nada más por él». Sin embargo, el viernes pasado les dio una sorpresa: «Sacó fuerzas de donde no le quedaban para seguir luchando», señalan. El cordero sufre un problema neurológico «leve» y tiene una «postura especial» por una fractura en el cuello que ya está soldada y que no leimpide hacer vida normal: «Corre, juega, come con ganas y te persigue buscando mimos». De esto último, tras ver el vídeo que ha colgado el santuario en sus redes, no queda la más mínima duda.