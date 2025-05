Les tres C: coherència, creativitat i coneixement

Álvaro Salazar és feliç. Es nota amb la forma de cuinar, de parlar del restaurant i dels seus companys. Ell diu que ho és perquè aconsegueixen fer realitat, amb el plat i amb el servei, les idees del que és la seva cuina. La concentració que hi ha durant cada servei és excepcional i és per això que els plats en surten tan ben executats, carregats de detalls mil·limètrics.

A Voro hi ha innovació, creativitat, estètica, orfebreria..., però sobretot són coherents perquè no elaboren plats a la babalà. Tenen el Mediterrani i el seu entorn com una energia infinita per crear els plats. Salazar explica «cada any que torn a Voro tenc unes 40 idees noves, de les quals 30 crec que funcionarien perfectament, però no podem començar a canviar i sortir de la nostra filosofia, de l’essència i la proximitat del producte».

La bodega de Voro abarca más de 400 referencias elegidas con esmero

L’èxit només és possible si el líder de la cuina, com Salazar, és un curoller persistentment en allò que fa. Li agrada pensar-hi recurrentment, i també posar-se davant els fogons, però sobretot aprendre, ja sigui aquí o de viatge, tant d’un restaurant gastronòmic com el seu, com de qualsevol fonda. «Aprenc cada dia, no me’n cans mai».