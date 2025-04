Mallorquines en Madrid comparten el caos del apagón en redes: "Parece una ciudad apocalíptica"

Lo que parecía un lunes rutinario se convirtió en una escena sacada de una distopía para los mallorquines que se encontraban ayer en la capital. Varios creadores de contenido de Mallorca compartieron sus vivencias en medio del caos.

Entre ellos, @eltesoritodelaisla, que viajó a la capital justo cuando comenzó el gran apagón que afectó a buena parte de España y Europa. “Imagina viajar a Madrid y descubrir que está paralizada. Hoy me tocaba ir a Madrid y cuando aterrizo veo que no me funciona el móvil. Pero como voy directo al metro. Me dicen que ni el metro ni el tren funcionan, que ha habido un apagón”, explicaba en una serie de imágenes donde relata con asombro la escalada de acontecimientos.

“El bus se queda parado en un atasco durante más de dos horas y media. Cuando por fin llego al centro veo escenas surrealistas: la gente cruza las calles como puede porque no funcionan los semáforos, la policía intenta controlar el tráfico... La Gran Vía completamente apagada, tiendas vacías, supermercados cerrados, y los que venden comida lo hacen a través de barrotes como si de una película apocalíptica se tratase”, concluye.

“El día del apocalipsis o del apagón”

Otro creador de contenido mallorquín, @aitortillacc, también documentó el caos vivido, pero desde una perspectiva más “peregrina”. Publicó un vídeo en el que cuenta su odisea para llegar a casa: “Hemos hecho la primera etapa del camino a mi casa, cogiendo un bus de una hora y media, cuando el trayecto normalmente son 25 minutos. Ahora, segunda parada, vamos a ver cómo será el resto del camino. La gente no para de sacar dinero, yo como no tengo ni un duro no puedo sacar nada”, decía entre risas.

En tono irónico, añadía: “Paradita para beber un poco de agua (de una fuente), porque no sabemos cuándo volveremos a beber. Ya empiezan a doler los pies, con este camino peregrino”, mientras mostraba imágenes de calles llenas de gente desubicada, turistas desprevenidos o comercios cerrados.

Un colapso total

El apagón dejó a miles sin electricidad, sin internet, sin semáforos, sin metro, y generó atascos kilométricos en varias ciudades. En redes sociales, se compartieron imágenes de supermercados arrasados, personas comprando compulsivamente, y calles oscuras incluso en las principales avenidas del país. Mientras las autoridades intentan esclarecer las causas —se especula desde un fallo en la red eléctrica europea hasta un ciberataque— los testimonios de creadores mallorquines como @eltesoritodelaisla y @aitortillacc ilustran el desconcierto y la incertidumbre de lo vivido: una jornada que, para muchos, pareció sacada de una película de ciencia ficción.