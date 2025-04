Dar a luz en pleno gran apagón: "Fue llegar al hospital y quedarnos a oscuras"

Marta y Jan llegaron a la Clínica Teknon el martes poco después de mediodía porque la noche anterior ella había tenido contracciones y querían asegurarse de que "todo estaba bien". La exploración determinó que Marta, que salía de cuentas el 5 de mayo, había empezado a dilatar. Y justo cuando la comadrona y la ginecóloga les plantearon quedarse en el hospital o volver a casa y regresar por la tarde para empezar el parto... se hizo la oscuridad. "Estábamos decidiendo qué hacer cuando se apagaron todas las luces del hospital. La comadrona, para el que nuestro hijo Jan ha sido su bebé 7.777, nos dijo que en toda su carrera nunca había vivido una situación como esa", explica el padre.

La luz, no obstante, regresó cinco minutos más tarde, los justos para decidir que se quedaban. "Marta y yo nos miramos y nos dijimos que no nos íbamos a ninguna parte". Mientras tanto, además, empezaron a recibir notificaciones en el móvil con titulares que anunciaban que un gran apagón había dejado sin luz a toda la Península Ibérica. "Decidimos empezar el parto en ese momento, porque el hospital nos parecía el lugar más seguro de todos", explica Jan.

"Cesárea a oscuras"

Dos hora más tarde, con el parto ya en marcha, el hospital, "de repente", volvió a sumirse en un fundido en negro. "Nos quedamos completamente a oscuras durante otros cinco minutos. Nos contaron que los generadores no daban a basto para suministrar energía para toda la red eléctrica de la clínica. De hecho, en el box de al lado, estaban practicando una cesárea, pero el equipo médico, durante esos minutos de apagón completo, fue muy profesional y la intervención salió perfectamente".

La luz regresó cinco minutos más tarde, lo que alivió a la pareja, que ya se estaban empezando a preocupar por si el parto se desarrollaba en plan oscuridad. Por suerte, a partir de ese momento, ya todo "se desarrolló con normalidad". "Dentro todo iba perfecto, pero el 'feedback' que nos llegaba del exterior era de caos absoluto. El pequeño Jan, "el niño del apagón", nació a las 18.46 horas. Afortunadamente, la madre y el hijo se encontraban perfectamente, pero a su alrededor todo tenía un aire apocalípticamente extrano: no funcionaban las cafeterías, no se podía pagar con tarjeta, la mayoría de luces del hospital estaban apagadas para preservar la autonomía energética, los teléfonos no funcionaban... "Hacemos broma con que Jan es el bebé que nos ha devuelto la luz".