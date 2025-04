El chef afincado en Mallorca Koldo Royo deja el reality 'Supervivientes' tras ser evacuado de urgencia

El chef afincado en Mallorca Koldo Royo deja el reality televisivo Supervivientes, de Tele 5, tras la decisión del equipo médico sobre su continuidad, tal como ha adelantado la revista Lecturas.

El cocinero vasco ha tenido que ser evacuado de urgencia debido a que físicamente no está bien. Entre otros problemas, ha manifestado que no podía respirar, por lo que los profesionales sanitarios del programa han determinado que no continúe.

El pasado domingo, Koldo Royo tuvo un bajón y dejó preocupados a los telespectadores de Supervivientes al pedir que no le votasen porque quería marcharse del reality que se desarrolla en una isla desierta con duras pruebas físicas y mentales.

"No me salvéis"

El concursante pidió a sus seguidores de Tele 5 que no le salvasen esta semana, en la que está nominado, porque consideraba que físicamente ya no podía más, tal como se ha confirmado ahora, ya que su situación ha empeorado y finalmente ha tenido que ser evacuado.

Tal como relata Lecturas, el programa televisivo Vamos a Ver ha emitido imágenes inéditas de Koldo Royo y justo antes han contado que el chef ha sido evacuado de la playa. En el vídeo se ve cómo ha tenido que ser atendido por el equipo médico.

Koldo Royo es atendido por el equipo médico / Tele 5

El chef residente en Mallorca ha contado: “He tenido como unos mareos. Tengo mucho cansancio y no respiro”, según ha comentado sobre cómo se siente.

Después de estar con él durante unos minutos, uno de los miembros del equipo le ha dicho: “necesito que recojas tus cosas y me acompañes”.