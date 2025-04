Una influencer mallorquina reacciona al apagón: "Madre mía, vaya lunes"

El apagón masivo y corte de comunicaciones que ha afectado hoy a buena parte de España, incluida Mallorca hace unos instantes, no ha pasado desapercibido para los usuarios de redes sociales. Entre ellos, la influencer mallorquina @claudiaporelmundo, conocida por su estilo cercano y humorístico, ha compartido en sus stories su reacción ante el suceso, transmitiendo tanto sorpresa como preocupación.

“Chicos heavy, que no ha sido apagón y encenderse, que siguen ahí, sin electricidad. No pueden coger ascensores, las neveras de los supermercados, todo chau. Madre mía, vaya lunes”, comentaba, mientras en distintas zonas de la isla seguían registrándose fallos eléctricos y de conectividad.

Recuerdos del confinamiento

La situación le evocó a la creadora de contenido recuerdos de la pandemia de COVID-19. “Os voy a decir una cosa, antes del COVID yo hice unos instastories haciendo cachondeo de que había pedido una funda por Aliexpress y que no sabía cómo abrirla, y los tengo guardados. Espero no estar haciendo cachondeo de una tragedia”, reflexionaba, mostrando cierta preocupación ante el incierto alcance de la crisis eléctrica.

Sin pánico en casa

Aunque muchos usuarios empezaron a hablar de hacer acopio de alimentos, la influencer mallorquina con más de 10 mil seguidores dejó clara su postura: “La peña to’ loca diciendo que van a hacer acopio de alimentos y cosas así… Yo no me voy a mover, yo me muero con lo que tenga en la despensa, paso. No aguanto otra cosa como la que vivimos, estoy cansada”, aseguraba, en un tono a medio camino entre la resignación y el humor.

Un momento para relajarse... ¿jugando a Los Sims?

La influencer también lanzó una pregunta irónica a sus seguidores, poniendo un toque de humor ante la incertidumbre del momento: “¿Quién esté ciberatacando no puede jugar a los SIMS? Que es muy divertido”, escribió, en referencia a los rumores de un posible ciberataque como causa del apagón. Mientras las autoridades investigan las causas del corte masivo de energía, las reacciones como la de la creadora reflejan la mezcla de sorpresa, cansancio y humor con la que muchos ciudadanos afrontan un nuevo golpe a la normalidad.