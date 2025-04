Expertos universitarios en Extremadura ayudan a detectar a menores víctimas de violencia de género

La violencia de género se configura como uno de los problemas más graves y complejos de la sociedad. Aunque es una lacra que está siendo estudiada desde múltiples perspectivas, aún no se ha profundizado lo suficiente en el impacto que genera en los hijos de las mujeres supervivientes. De hecho, hasta no hace mucho, los niños expuestos a este tipo de violencia no han sido considerados víctimas de esta. Con el ánimo de ahondar sobre este enfoque, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura (UEx) ha editado el libro electrónico ‘Violencia de género. Actuación en el ámbito educativo con menores víctimas’, coordinado por los investigadores Natalia Bueso-Izquierdo y Juan Manuel Moreno Manso.

Esta publicación, que está disponible en acceso abierto y gratuito, tiene como objetivos divulgar el conocimiento sobre los estudios científicos en el ámbito de la violencia de género, así como ofrecer recursos prácticos de actividades elaborados por el equipo científico que puede llevar a cabo el docente en el aula. La detección precoz y la intervención son fundamentales para abordar los efectos neuropsicológicos y secuelas en niños y niñas expuestos a violencia de género, así como para llevar a cabo planes de actuación, que también propone este recurso.

Evaluación

El libro constituye un recurso útil y completo dirigido a docentes o profesionales en contacto con niños y jóvenes para trabajar en el aula con estudiantes de las etapas educativas de Infantil, Primaria y Secundaria. Es uno de los resultados del proyecto de investigación ‘Secuelas psicopatológicas y neuropsicológicas en hijos e hijas víctimas de violencia de género’, financiado por la Junta de Extremadura y fondos Feder, que se llevó a cabo en la Facultad de Educación y Psicología. Este realizó una evaluación de menores víctimas de violencia de género y menores no víctimas, de entre 7 y 17 años, así como de sus correspondientes madres, de acuerdo con un protocolo de evaluación psicológica.

Investigadores del proyecto sobre alteraciones psicológicas de menores víctimas. / UEx

"A pesar de la relevancia de este tema, hay una escasez de estudios sobre los menores víctimas de violencia de género, las alteraciones neuropsicológicas y psicopatológicas, y los efectos en el rendimiento académico, la memoria, la atención, y la función ejecutiva, es decir, a la capacidad de resolver problemas", subrayó Juan Manuel Moreno Manso, catedrático del Departamento de Psicología y Antropología de la UEx, durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer la publicación. También acudió Luis Manuel Casas García, decano de la Facultad de Educación y Psicología, así como Jesús Conde Fuentes, director del Servicio de Publicaciones de la UEx.

"La novedad de este trabajo es que hasta ahora no se había propuesto en un libro específico para docentes materiales de ayuda en el aula. Las actividades están diseñadas con materiales de fácil acceso, la temporalización adecuada, evaluación de resultados y están adaptadas según la etapa educativa en particular, ya sea Infantil, Primaria y Secundaria", destacó Bueso-Izquierdo, profesora de la Universidad de Málaga. "El objetivo es ayudar a prevenir y, por supuesto, detectar si puede haber un caso de violencia de género, porque a menudo están encubiertos y los menores tienen dificultades para expresar lo que está pasando en su casa", apostilló.

Apartados

En concreto, el libro ofrece una primera parte divulgativa del conocimiento y evidencia científica actual sobre violencia de género, además de un anexo con material práctico para llevar a cabo diferentes actividades. La parte teórica contiene, por tanto, un material formativo importante, con información accesible y completa para personas sin formación previa en este ámbito, que abarca el ciclo de la violencia de género, las fases, la violencia vicaria y la violencia institucional, entre otros aspectos.

Juan Manuel Moreno, Luis Manuel Casas, Jesús Conde y Natalia Bueso-Izquierdo, en la rueda de prensa para presentar la publicación. / CEDIDA

Por su parte, los anexos incluyen una serie de fichas con actividades para desarrollar con el alumnado. Estas se pueden desarrollar en el marco del plan de acción tutorial, pero también aprovechando cualquier celebración como el Día de la Infancia, según indicó la investigadora. Cabe indicar que los materiales se han diseñado en base a la evidencia científica por el grupo de investigación GRESPE (Estrés, Salud, Psicopatología y Bienestar Emociona) de la UEx, integrando a un equipo de psicólogos, pedagogos y maestros.

Por último, destacar que la publicación presenta otro valor añadido, y es que tiene la finalidad de trabajar la prevención cuando los niños son pequeños, de manera que "aprendan cuestionas básicas como identificar sus emociones en su vida diaria, desarrollar la inteligencia emocional y desmontar estereotipos que pueden llegar a impactar en ver la violencia de género como algo normalizado". "Proponemos actividades con la música y letra de canciones que están escuchando y sean capaces de identificar el mensaje", precisó.