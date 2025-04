Las discrepancias en el sector progresista del TC obligarán a retirar la ponencia que avalaba la 'ley trans' de Montero

El Tribunal Constitucional dejará en "reposo" su debate y votación sobre el recurso presentado por el PP contra la denominada 'Ley Trans', que fue impulsada por la que fuera ministra de Igualdad Irene Montero , por las discrepancias que ha levantado la ponencia elaborada por el magistrado del sector progresista y exministro de Justicia Juan Carlos Campo. La propuesta avala lo fundamental de la norma, a la que únicamente pone algunos reparos de carácter menor.

Así lo señalan a EL PERIÓDICO fuentes del órgano de garantías, que señalan que es muy probable que la ponencia no se llegue a debatir en el Pleno de la próxima semana, en cuyo orden del día figuraba este asunto, porque varios magistrados han solicitado que se retire. Entre ellos estarían las magistradas progresistas Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer, según ha adelantado El Español y ha confirmado esta redacción. "No hay ni mucho menos una mayoría clara que apoye lo que dice Campo en su ponencia. Se discutira el martes pero no va a votarse", señala otro miembro de este órgano a esta redacción.

La ponencia de Campo, que únicamente propone avalar algún "cuestionamiento menor" de todo lo planteado por el PP en su recurso contra esta ley, sí da el visto bueno a uno de los puntos más polémicos, el que permite la modificación genital en menores de entre 12 y 16 años cuando lo pida el propio menor que por su edad y madurez pueda consentir de manera informada. Las discrepancias, no obstante, tendrían que ver con parte de la ponencia que ser refiere a la ausencia de discriminación contra las mujeres, por lo que se buscará un texto alternativo.

El actual necesita un tiempo de "reposo y diálogo previo", según las mismas fuentes, que lamentan la filtración del borrador. Otras fuentes aseguran que la próxima semana se discutirá sobre el asunto en una "sesión de trabajo", pero que lo más probable es que el texto de la ponencia tal y como está no llegue a votarse y del diálogo surja uno diferente que se volverá a llevar a un nuevo Pleno.