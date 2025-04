Espacio Jorge El Pediatra | Inteligencia Artificial y pediatría

El que os escribe hoy se considera a sí mismo un pediatra de la vieja escuela, clásico, de los que te coge la mano, que se levanta de la silla para recibirte y despedirse, de los que te pregunta sobre el resto de la familia, de los que se sienta al borde la cama para charlar. En definitiva, alguien que no «pega» mucho con la IA.

¿Esto quiere decir que debo ponerme en contra o ser receloso hacia ella? No lo veo así. A pesar de tantas críticas negativas que escucho sobre ella debemos aceptarla como una ayuda, porque, sin darnos cuenta, ya está entrando en nuestras vidas. Y como profesional sanitario que soy, tengo muy claro que la imagen del médico, su esencia, no desaparecerá, o , al menos, no debería.

La IA puede ayudar de muchos modos dentro de la pediatría, siempre acompañada y supervisada por el pediatra.

Ha habido situaciones donde nos puede ayudar con imágenes, fotografías de la piel, por ejemplo, imágenes de radiología… En estos casos, aunque todavía no lo he utilizado, se debe considerar como una opinión más, como si fuera un compañero, pero que no está en posesión absoluta de la verdad, básicamente para contrastar los conocimientos.

Otro aspecto interesante es la personalización de los tratamientos. A mí me enseñaron que cada paciente es un mundo, y así los he tratado siempre, sin generalizar. Pues bien, en algunos hospitales se ha comenzado a utilizar para la personalización de los tratamientos, con lo que se ahorra mucho tiempo, con resultados muy optimistas. Es en estos mismos centros médicos en los que se ha utilizado la IA para monitorizar pacientes en sus casas y saltar alarmas hacia el hospital en caso de anomalías, lo cual me parece muy interesante.

Algo que me gusta y lo considero muy práctico es la existencia de plataformas que proporcionen información, basada en la evidencia científica, para familias de pequeños que puedan tener necesidades específicas, como por ejemplo la piel de mariposa, por mencionar alguna. En estos casos, dichas familias, tendrán a los pediatras, y también a la IA. Las familias primerizas, otro ejemplo, están haciendo uso de ella, siendo muy importante, por favor, comentarlo con vuestro pediatra.

¿Puede tener aspectos negativos la IA? Por supuesto. La información podría ser poco fiable si los datos no abarcan distintas razas, niveles socioeconómicos, edad. También puede haber una deshumanización del cuidado, la empatía y el trato humano son obligatorios en el trato con peques y familias. La IA no está en posesión de la verdad, esto hay que tenerlo muy en cuenta como médicos. La privacidad de datos es importante, si se filtrara algo podría tener consecuencias graves. Se depende de la tecnología, si estamos en lugares con pocos recursos no podremos utilizarla.

En definitiva, es un tema que puede producir controversia, novedoso, y que debemos saber utilizar, sin darle la espalda, ya que, nos guste o no, está entrando en nuestras vidas, en muchísimos sectores, desde la medicina a la arquitectura, periodismo, cine o deporte.

Quizá os haya dejado pensativos con este artículo, porque yo, mientras lo escribía, también me iba cuestionando ciertas cosas, desde el ángulo del optimismo siempre. n

