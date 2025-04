Una profesora de Cáceres apartada de su puesto de trabajo por el "alto número de suspensos"

Lourdes Albarrán está pasando por el momento que nunca se esperó vivir en sus 30 años en la docencia. Este jueves ha sido apartada como profesora de Lengua y Literatura del Norba Caesarina. Entre las razones se alegan "utilizar pruebas fundamentalmente escritas, no especificar los criterios de evaluación o aplicar correcciones y penalizaciones sobre aspectos formales de la lengua", según ha relatado a este periódico.

La notificación la ha recibido por escrito este pasado miércoles después de que, según afirma, la Junta de Extremadura le abriese un expediente disciplinario. Una inspectora de Mérida, indica, llegó el pasado martes para entregársela en un sobre.

"Ya lo sabía porque un inspector había realizado varias visitas por las protestas y denuncias que ha habido por el alto índice de suspensos", cuenta la profesora.

Acusaciones "anodinas"

Cuando recibió toda la documentación, compuesta por siete hojas, explica que se sintió "aliviada porque es las acusaciones son anodinas. Soy muy transparente, tengo 61 años, llevo toda la vida dedicada a la enseñanza, me apasiona mi trabajo y soy muy meticulosa en todo".

Por la "gravedad de los hechos ocurridos" y por "proteger de alguna manera al acusado" la han suspendido de empleo y sueldo como "medidas cautelares". En este sentido, afirma que "es una pena que ya se me hayan impuesto sin haberme oído, nadie lo ha hecho. Estoy en un estado de total indefensión, se me han aplicado unas medidas que son desproporcionadas teniendo en cuenta de lo que se me acusa".

Este jueves, asegura, un inspector de Educación le comunicó que tenía que salir del centro educativo donde imparte la enseñanza desde 2018 en Bachillerato, un hecho que Albarrán califica como "humillante y denigrante".

"He oído casos de apertura de expedientes, pero en casos de acoso, de malos tratos, pero no entiendo la gravedad en este caso. Tengo pruebas para demostrar que solo quieren manchar mi honor. Quieren retirarme porque no lo han conseguido antes, aunque me lo han aconsejado, que me pidiera la baja. Yo no doy ninguna batalla por perdida. Quieren quitarme de en medio para que venga una sustituta, por lo visto tiene la potestad para dar el aprobado general, que es lo que buscan".

Amenazas

Afirma incluso haber recibido "amenazas, frases soeces y groseras a través de números ocultos que me han llamado insistentemente". "El inspector ha entrevistado a los alumnos y a los padres en el mismo centro donde imparto clases, ese día viví una humillación", subraya.

Albarrán remarca que quiere dar a conocer su caso por "las coacciones que recibimos los profesores ante los padres, que lo que están haciendo es derribando cualquier obstáculo que se ponga delante de sus niños. Hay una indefensión por parte del profesor y un empoderamiento por parte de los estudiantes y las familias que apoyan toda esta situación y son cómplices".

Exámenes escritos

La docente asegura que tiene pruebas de que son "anodinas" respecto a estas acusaciones. En este sentido, señala que prefiere realizar los exámenes de manera escrita, ya que "someter a un chico a una prueba oral, a veces hasta es demasiado agresivo y aparte eso requiere unas destrezas que en las pruebas escritas son mucho más fáciles. Además, todos los profesores lo hacemos de esta manera".

Como consecuencia de ello, detalla, decidió realizar una prueba oral, aunque se le olvidó grabarlo. "Eso fue motivo de una segunda denuncia. También me la interpusieron porque fueron tres alumnas a hablar conmigo, porque les suponía un gran estrés y ansiedad examinarse de esa manera, por lo que me pidieron que lo hiciera en la biblioteca. Hay un apartado dentro de nuestra profesión que indica que hay que proporcionar medidas a la diversidad y atención a la individualidad. Y si hay algún problema con algún niño, pues adoptar medidas acorde a la situación. Por ello accedí. Fue motivo de queja porque dicen que han recibido un trato desigual. Por cierto, una de ellas es una de las que me acusan y me han denunciado".

Criterios de evaluación

Asimismo, asegura que sí que explica los criterios de calificación, que se reflejan en la parte de atrás del ejercicio de evaluación y los alumnos y las familias también lo pueden ver en un blog. "Aparte de eso, explico días antes cómo van a ser el examen y las preguntas".

En el informe relativo al caso, se indica que la profesora aplica "correcciones y penalizaciones sobre aspectos formales de la lengua, es decir, sobre expresión, puntuación. Soy docente de Lengua, tengo que hacerlo y además se recoge en la programación".

Comentarios "poco considerados"

Además, los alumnos también se han quejado de que ha realizado "comentarios poco desconsiderados e inapropiados. Lo único que les he dicho es que venían mal preparados. Lo otro que alegan relativo a ello son mentiras y seguro que gente dentro de la clase puede corroborar que yo no he dicho eso. Lo más fuerte es que se dice que yo en clase he dicho a un alumno que no debería de estar en Bachillerato. Jamás lo he dicho, porque estoy convencida de que tal y como está la educación hoy en día, toda la persona que entra en Bachillerato sale con el título".

También se alega que expulsó a tres alumnos. En este sentido, lo justifica señalando que "uno puso en tela de juicio mis enseñanzas y mi capacidad para enseñar. A los otros, debido a que se empezaron a comentar y a reírse de la situación".

Más de 30 años en la enseñanza

En sus más de 30 años afirma que nunca ha llegado a este extremo. "Sí que he recibido quejas por el alto índice de suspensos y cada vez va en aumento porque los niños cada vez vienen menos preparados". Además, señala que "el proceso cuando hay una queja o una falta de acuerdo con respecto a la nota de un alumno es, primero, hablar con el padre para ver qué ha pasado, porque hay dos versiones, la del niño y la del docente, tendrá que oír las dos versiones, pero es que después tendría que ir a hablar con el con el tutor o, en su caso, con la directora. Ella nunca ha recibido a ningún padre ni ninguna queja al respecto. Las denuncias se han puesto directamente a Educación", concluye.