Matcha, la alternativa verde al café que prolonga la energía

‘Este matcha merece una foto’ es la frase del panel publicitario de un nuevo establecimiento abierto en Santa Catalina.

En el último año han surgido en el casco antiguo otros negocios especializados en la infusión y empieza a ser habitual ver por Palma paseantes con un vaso de plástico transparente en cuyo interior se combina el verde con el blanco y a veces también otros colores, «dependiendo del sirope de fruta que elijas», explica Lauren Mackin, la fundadora de la empresa A matcha a day..., la del local que anima a hacer una foto.

Este tipo de té verde japonés, que se elabora moliendo la hoja entera hasta obtener un polvo ultrafino, «se ha puesto muy de moda, sobre todo entre jóvenes que quieren una bebida saludable".

"Muchos se paran en la tienda después de ir a correr para recuperar energía y, además, les gusta subir a Instagram fotos de su matcha, ya que es muy chulo cuando se combina con la crema y el batido de fruta 100% natural», destaca la especialista.

"Un espresso zen"

Mackin descubrió el matcha hace una década y desde entonces no puede vivir sin él. «Estudiaba nutrición y profundicé en todas sus propiedades, entre ellas que tiene 137 veces más antioxidantes que el té verde normal gracias a la catequina y hasta cinco veces más L-teanina, que reduce el estrés y ayuda a concentrarse más, por lo que es como un espresso zen», compara.

«A mí el café me da dolor de cabeza y me pone nerviosa; y con el matcha no me ocurre, me activa sin ansiedad y me ayuda mucho cuando me preparo para competiciones deportivas, ya que aporta energía durante más horas, no a corto plazo», según detalla.

Esta pasión derivó en la búsqueda de proveedores que ofreciesen la máxima calidad debido a que no los encontraba en Mallorca y una compañera le dijo en broma que tendría que dedicarse a ello a nivel profesional, por todo lo que sabía.

«Me lo tomé en serio, empecé a investigar y ponerme en contacto con empresas de cultivo en Japón para conocer las mejores y decidí crear una marca y una página web para vender mi matcha de grado ceremonial de categoría A. Hay muchas otras marcas que también tienen el ceremonial, aunque no el nivel A, ya que hay B, C y D», según advierte sobre las calidades de los productos que se comercializan bajo este epígrafe.

Diferencias de calidad

El éxito de A matcha a day... en internet llevó a Mackin a abrir el local de Santa Catalina, aunque la proliferación de establecimientos le preocupa «si el cliente no sabe diferenciar entre el que es bueno y el malo».

Ella lo aclara: «Un buen matcha tiene un verde vibrante con un sabor suave, no amargo, y una textura cremosa. En cambio, los de mala calidad son de color más pálido o amarillento y con un sabor amargo».

Se puede tomar caliente y también frío, en especial los que se han puesto de moda en los últimos tiempos, es decir, con cremas y siropes. «Los nuestros son totalmente naturales, hechos por mi madre, porque estoy muy concienciada con la salud y para mí es clave que sean buenos, no con un montón de azúcar», dice sobre sus sabores elaborados con fresas, mango, fruta de la pasión, coco e incluso con aceite de lavanda.

Otro aspecto al que otorga una gran importancia es el proceso de preparación, ya que «no se trata solo de echar agua casi hirviendo encima de unos polvos, sino que es una rutina que puedes realizar en casa en una taza especial y con un chasen de madera para remover bien la mezcla», resume Lauren Mackin.

Como angloparlante de nacimiento, conoce bien el dicho ‘an apple a day keeps the doctor away’ (una manzana al día aleja el médico), pero ella lo ha cambiado por su té preferido y un matcha al día... le ha dado paz y éxito.