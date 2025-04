La sorprendente confesión de Chenoa sobre su vida sexual en la Revuelta

Inmersa en rumores de reconciliación con su exmarido Miguel Sánchez Encinas tras dejarse ver juntos y de lo más cómplices en la fiesta del 50 cumpleaños de Frank Blanco hace una semana, Chenoa ha visitado este lunes 'La Revuelta' para promocionar su nuevo programa en TVE, 'The Floor', y nos ha dejado sin palabras con la respuesta que ha dado a la clásica pregunta de David Broncano sobre su vida sexual.

Horas después de desmentir ante las cámaras de Europa Press que se haya dado una segunda oportunidad con el urólogo -del que se separó en noviembre de 2023 después de menos de año y medio de matrimonio- la triunfita ha sorprendido al confesar que en el sexo "estoy bien servida". "Venimos de Semana Santa, me pillas mal. Se tienen que bajar las torrijas, la pereza, te duermes... Todo te baja la líbido un pelín, pero no voy mal. Me lo paso bien, bastante bien" ha reconocido, revelando que se da un "notable" y que en el "último mes" no se puede quejar: "Siete u ocho veces".

Respecto a la otra pregunta que el de Jaén hace a todos sus invitados, cuánto dinero tiene en el banco, Chenoa ha apostado por la discreción asegurando que "me da mala onda, mal fario hablar de dinero". "Gano más que cuando entré en OT y menos que Amancio Ortega. Haz un cálculo" ha añadido, desvelando entre risas que ha sido ChatGPT quien le ha ayudado con la respuesta.

La increíble conversación de Chenoa con el Rey

No son los únicos temas sobre los que ha hablado, ya que tirando de espontaneidad ha rememorado cómo fue su encuentro con el Rey Felipe en el Palacio Real de La Almudaina de Mallorca durante el verano de 2015. "Le conté muchas cosas, le dije que tenía un Ford Fiesta de segunda mano. Al tío le gustan los coches y le conté eso. Me puse nerviosa y dije voy a hablarle de coches. Le dije que era de segunda mano y que un día se me calentó el motor porque venía de cantar en el casino. El mecánico me dijo que no se me rompió el coche porque era viejo" ha contado divertida, comentando que a buen seguro el Monarca dijo "esta señora por qué la han invitado".

También ha recordado cómo conoció a los Reyes Juan Carlos y Sofía durante el concierto que los concursantes de OT 1 -entre los que se encuentran David Bisbal, Rosa López, David Bustamante o Gisela, además de la propia Chenoa- dieron en el Bernabéu tras salir de la academia, confesando que "nunca hubiese pensado que de la boca del Rey Emérito saliese un 'hola Chenoa'".