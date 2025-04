"El 75% de personas centenarias y supercentenarias son mujeres"

-Como cardiólogo y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social ha escrito libros sobre la mejora de la salud, el cuidado del corazón y ahora está más centrado en la longevidad. ¿Cómo es posible vivir hasta los 120 años, que es el eje del libro que presenta mañana, a las 19.00 horas, en el Palacio de Congresos de Córdoba?

-Para elaborar el libro he realizado entrevistas clínicas a más de 250 personas que han llegado a los 100 años o que son supercentenarias porque superan ampliamente el centenar de años. En España hay registradas alrededor de 20.000 personas que pasan de los 100 años y unas 700.000 en el mundo. La población de avanzada edad está creciendo exponencialmente por la creciente esperanza de vida y hay antecedentes de personas que han llegado a los 120 años, como la francesa Jeanne Calment, que murió con 122, o que se acercaron a esa edad, como la gerundense María Branyas, que falleció con 117 años. Algunos de los denominadores comunes de todas estas personas centenarias y supercentenarias es que tienen menos de 120 de colesterol, la tensión controlada, no fuman, siguen una dieta rica en proteínas vegetales y hacen mínimo 20 minutos de ejercicio físico al día.

-¿Alguna persona de las que ha entrevistado es de Córdoba?

-No aparece ninguna persona de Andalucía en el libro, porque no he podido entrevistar aún a nadie, aunque me consta que hay andaluces y andaluzas de muy avanzada edad. Mi público objetivo para este libro eran los 110 años. Pronto conoceré a una señora de Gijón, que tiene 106 años y que quería haber sido recogida en mi libro. En España he descubierto que hay un yacimiento de supercentenarios que estaban callados y que, de repente, han salido a relucir. Hemos logrado que no se sientan solos porque ahora saben que hay otras personas vivas con 110 años.

-¿Algún secreto más concreto que le hayan transmitido estas personas más que centenarias para aferrarse a la vida?

-Por ejemplo, Crescencia Galán, vecina de Ciudad Real, de 110 años, realiza a diario una tabla de ejercicio de media hora. Servando Palacín efectúa 20 minutos de ejercicio físico, del tipo bicicleta, es vecino de Madrid y tiene 109 años. Engraciano García, también de Madrid, tiene 109 años y camina todos los días por su jardín media hora. Además, a todos les gusta escuchar media hora de música al día, cantar y bailar.

-Con respecto a la dieta, entiendo que todas estas personas supercentenarias, toman productos de la dieta mediterránea. ¿Alguna precisión sobre lo que comen?

-El denominador común de la dieta de estas personas, como se ha citado antes, es que es una dieta rica en proteínas vegetales para cuidar su microbiota (conjunto de microorganismos vivos que habitan en el cuerpo humano). La microbiota de estas personas, a pesar de su avanzada edad, es juvenil, gracias a la alimentación rica en prebióticos, probióticos y posbióticos que toman y que les permite optimizar el eje intestino-cerebro, a la vez que tener una mente sana y positiva. Por otro lado, todas estas personas viven con recuerdos positivos y gozan de un pensamiento positivo, hasta el punto de que Crescencia, de 110 años, me dijo que cuando tiene un día malo lo saca a flote. Sin duda, es una persona digna de admiración. Otro indicador en el que coinciden gran parte de las personas que he entrevistado para el libro es que les encanta el chocolate con churros y viven impregnados por la fe cristiana, rezan el rosario, aunque no necesariamente pertenecen a ninguna orden religiosa, sino que tienen fe por la tradición y porque les aporta serenidad (les ayuda a dominar la gestión de adversidades). Disponer de una buena microbiota les permite mantener a su vez un aspecto juvenil.

-Claro, porque el aspecto físico se va deteriorando con la edad.

-Una de las cosas que más influye en el aspecto físico con el paso de la edad es la pérdida de piezas dentales. Muchas personas mayores, cuando comienzan a quedarse sin piezas dentales, van adaptando su alimentación hacia comidas trituradas, entre las que abundan las cremas de verduras, con gran contenido de prebióticos. Eso influye, por otro lado, en que estas personas hayan podido conseguir de una forma natural una microbiota más juvenil con respecto a la edad que realmente tienen. La mayoría de estas personas supercentenarias consume productos orgánicos naturales de la huerta. El ejemplo más paradigmático es el de la familia Hernández Pérez que vive en la Villa de Moya, en Gran Canaria. Esta familia está considerada como la más longeva del mundo, según el récord Guinness. Al entrevistarlos, comprobé que hacen ejercicio físico, viven con alegría, cultivan y recogen sus propios productos de la huerta y se alimentan con esos productos naturales. Como dicen estos hermanos: «vivimos con mucha alegría y optimismo», que es un factor característico de los supercentenarios, que cuentan con una conexión social, que es una ventaja muy relevante y se sienten apoyados por un grupo familiar. De hecho, en las entrevistas me referían las hijas de estos hermanos, qué quién iba a cuidar de ellas si tienen ya en torno a los 80 años.

-¿La genética influye también en poder vivir más años?

Como he mencionado anteriormente, tener la microbiota juvenil gracias a la alimentación es esencial e influye en la longevidad. La longevidad está determinada en un 75% por las costumbres sanas y en un 25% por los genes. Si tenemos antecedentes familiares de colesterol elevado, vamos a tener muchas posibilidades de presentar también este problema o si existe hipertensión también es fácil heredarla. Los antecedentes familiares determinan nuestra predisposición genética y tenemos que vigilar esos problemas de salud para tratar de evitarlos o reducirlos en la medida de lo posible.

-¿Hay más mujeres que hombres centenarios? ¿Se vive más tiempo si se ha tenido descendencia?

Todas las personas que he entrevistado han tenido descendencia y son viudos o viudas. Ninguna está soltera. Me he encontrado un factor muy importante. Las mujeres viven de 5 a 7 años más de media que los hombres y mejor, de forma que el 75% de personas centenarias y supercentenarias son mujeres y el 25% hombres. Tal vez un factor que proteja a las mujeres son los estrógenos que poseen antes de la menopausia. La caída hormonal es un factor que influye en el envejecimiento de la mujer, al igual que la bajada de la testosterona en el hombre.

-¿Está formada la población en general sobre las claves para poder llegar a más edad?

-Actualmente, la falta de conocimiento es la primera causa del envejecimiento. El infarto de miocardio y el ictus son las primeras causas de muerte y se producen porque hay una falta de conocimiento en la población para prevenirlos.

-¿Puede una persona de más de cien años someterse a una operación?

-La edad no es un obstáculo ni para operarse ni para curarse. De hecho, hay personas de 108 años operadas de cataratas o de la cadera. A Dolores Buitrago, que murió hace unos meses con 110 años, la habían operado de un melanoma, lo que no le impedía cantar copla. A Servando Palacín, de 109 años, le implantaron un marcapasos hace unos tres meses. Por su parte, hablando el otro día con Angelina Torres, que ha cumplido 112 años, pero tiene la cabeza inmaculada, le pregunté que si estaba dispuesta a llegar a los 120 años y me contestó que «no», que lo que quería es «llegar a los 170». Mi propia madre acaba de cumplir 100 años y nunca se imaginó que podía llegar a esta edad en una situación pletórica y de vitalidad absoluta. Mi madre está observando que más gente vive más años y eso le hace plantearse que por qué no va a ser ella una de esas personas. Además de aportar conocimientos, mi libro abre la puerta a la esperanza de que se pueden vivir más años y libre de enfermedades. Otros factores que sitúan a España como líder en longevidad, con cifras cercanas a Japón, son su excelente sistema sanitario y cobertura universal, así como disponer de productos alimenticios de alta calidad, entre los que sobresalen los de Andalucía, con el mejor aceite de oliva del mundo.