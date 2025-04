La ‘panada’, de la corte de Babilonia a la hamburguesería

La investigadora iraquiana Nawal Nasrallah explica que l’elaboració de la pasta babilònica d’au amb doble pasta -el que se suposa que és el precedent més antic de la panada- és complex. La va intentar recrear amb un equip d’investigadors i que no va ser senzill perquè té moltes de passes i detalls. El procediment és el següent: «Retirau el cap, el coll i les cames de les aus. Obriu-ne els abdòmens i treis-ne els òrgans i els budells. Rentau-ho tot bé. Llevau les membranes dels organs i capolau-los. En una caldera, col·locau les aus, els òrgans i les vísceres, escalfau-ho i, després, rabejau la carn. En una olla neta, afegiu-hi aigua, llet i la carn, i deixa-ho bullir a foc lent. [Pasta de la part de baix:] Mentrestant, preparau una pasta suau amb ‘sasku’ (farina fina o de gran qualitat que s’utilitza sovint en ofrenes), llet, salsa de peix fermentada, escalunyes perses, porros, all i brou de la cocció. Dividiu aquesta pasta en dues parts, una per als panets ‘sebetu’ que es cuinaran al forn (segurament els panets ‘sebetu’ eren un grup de set llesques redones de pa que s’untaven amb el farcit d’aquesta panada abans de servir el plat, puntualitza Nasrallah) i l’altra bocí de pasta, deixau-la a part. [Pasta de la part superior (la tapadora):] Pastau una altra massa amb llet, amb brou de la cocció, porros, all i escalunyes perses i cobriu-ho amb un plat que pugui contenir les aus -ha de sobresortir una mica per les vores del plat. Amb la meitat de la pasta reservada, feis una tapadora que cobreixi un plat [bastant gros] per tapar les aus. Cuinau totes dues pastes, després separau la pasta [superior] del plat. [Quan] les aus i el brou estiguin cuits, afegiu-hi porros i all capolat. Just abans de servir, agafau el plat de la pasta de baix i col·locau-hi acuradament les aus, amb els òrgans i els panets ‘sebutu’ cuits escampats per sobre. Cobriu-ho tot amb la pasta superior [la tapadora] i serviu-ho juntament amb el brou de la cocció».