José Manuel García Moreno: "Es recomendable que las mochilas no excedan el 10% del peso del niño para que no desarrolle problemas"

Nacido en Moratalla y formado en la Universidad de Murcia (UMU), donde hizo su tesis doctoral, José Manuel García Moreno es toda una eminencia en cuanto a dolor de espalda en niños se refiere. Durante una estancia de investigación en la University of Southern Denmark, en Dinamarca, colaboró con una de las bases de datos más completas a nivel mundial sobre patología de espalda en población pediátrica y actualmente trabaja como investigador en la University of New Brunswick, en Canadá, dentro del equipo de investigación en patología musculoesquelética.

¿Hasta qué punto el dolor de espalda es un problema que afecte a niños y adolescentes?

El dolor de espalda, en los casos más graves, puede afectar la vida diaria de los niños y adolescentes e incluso llevar al absentismo escolar, lo que impacta negativamente en su rendimiento académico y su bienestar. Si no se trata a tiempo, este dolor puede convertirse en un problema crónico en la adultez, siendo más difícil de manejar.

Además del sedentarismo, ¿el uso excesivo de dispositivos digitales influye en el desarrollo del dolor lumbar en niños?

El uso de dispositivos digitales y el sedentarismo suelen ir de la mano. Los niños suelen utilizar estos dispositivos mientras están sentados, lo que provoca que al final del día pasen más tiempo sentados del que deberían, y está demostrado que el sedentarismo es un factor de riesgo importante para desarrollar dolor lumbar.

Y las mochilas, ¿también contribuyen al desarrollo de estos problemas?

Este es un tema bastante debatido. El uso incorrecto de las mochilas puede causar dolor de espalda en los niños, es cierto, pero hay varios factores a tener en cuenta. Para un uso adecuado, las mochilas deben estar adaptadas al tamaño del niño, con los hombros bien ajustados, a la altura correcta y un peso apropiado. Aunque generalmente se ha puesto el foco en el peso de las mochilas, hay otros aspectos igualmente importantes, como el tiempo que los niños las llevan. No es lo mismo que un niño cargue con la mochila media hora al día que durante dos horas, ¿verdad?

¿Qué otras recomendaciones específicas daría a padres y docentes para que el peso y la distribución de mochilas no contribuyan a problemas posturales y de espalda en los niños?

En cuanto al peso, se recomienda que no exceda el 10% del peso corporal del niño, y que los objetos más pesados estén pegados a la espalda. También es crucial vigilar el tiempo que pasan con la mochila; cuanto menos tiempo la lleven, mejor. Para los niños que deben recorrer grandes distancias, el uso de mochilas con ruedas puede ser una excelente alternativa para evitar el sobrecargar su espalda.

¿Qué otros hábitos deben evitar los más pequeños para evitar el desarrollo de estos problemas?

Uno de los hábitos más importantes que debemos fomentar en nuestros niños es la actividad física regular. Si los niños realizan una cantidad adecuada de ejercicio durante el día, podrán prevenir los principales factores de riesgo para el dolor de espalda, como el sedentarismo, la inactividad y el sobrepeso. Además, es fundamental incorporar el descanso activo en su rutina diaria. Esto consiste en integrar breves periodos de actividad física, como estiramientos o caminatas cortas, dentro de las actividades diarias, incluso durante las clases escolares, para evitar estar sentados por periodos largos sin movimiento.

Para aquellos casos en los que ya se detecta un deterioro en la postura o síntomas iniciales de dolor lumbar, ¿qué intervenciones o terapias considera más efectivas para prevenir una evolución crónica?

Lo primero que debemos hacer es identificar qué está causando el dolor lumbar y descartar otros factores, como traumatismos u otras patologías. Si detectamos que la postura de nuestros hijos no es la adecuada, debemos investigar la causa. Es importante hacernos varias preguntas: ¿la postura es incorrecta solo cuando está sentado? ¿Sucede con una silla específica? ¿Es cuando lee o cuando usa el ordenador? Dependiendo de la causa, se trabajará de manera diferente. En cualquier caso, la educación postural es crucial. Esto implica enseñarles a cambiar de postura regularmente y a mantener una postura correcta al estar sentados.

¿Cómo influye la práctica de actividades físicas o deportes en la salud lumbar de los niños, y qué tipo de ejercicios complementarios recomendaría para fortalecer la zona lumbar de forma segura?

La actividad física es fundamental para los niños, ya que están en pleno desarrollo, a medida que la columna se va formando, también lo hace la musculatura que la sostiene. Los niños aprenden mucho a través de juegos grupales, de esta forma pueden desarrollar fuerza a la vez que se divierten. Prácticamente cualquier actividad física va a mejorar de forma directa o indirecta la musculatura de la espalda. En cuanto a ejercicios específicos para la zona lumbar, se recomienda realizar movimientos suaves y controlados. Ejercicios como la postura de ‘gato-vaca’ (para movilizar la columna), o el ‘puente’ (para fortalecer la zona lumbar y los glúteos), son ideales. Es importante que estos ejercicios sean de intensidad leve y se realicen bajo supervisión para asegurarse de que se están haciendo correctamente y de forma segura.