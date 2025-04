El amarillo mantequilla es el color más elegante (y fácil) para vestir esta primavera

Si hay un color que esta temporada está en todas partes sin resultar exagerado, es el amarillo mantequilla. Aporta luz, pero no cansa. Es elegante, pero no serio. Tiene ese punto cálido que favorece y, lo mejor, es muy fácil de llevar incluso si no eres fan de los tonos pastel.

Una blazer en amarillo mantequilla puede transformar un conjunto básico en algo especial. Queda genial sobre una camiseta blanca y vaqueros, o como parte de un total look monocromático si la combinas con un pantalón en el mismo tono o en crema.

Si prefieres algo más relajado, puedes optar por una blusa fluida en este color con pantalones de lino blanco o beige. Otra opción que siempre recomiendo a mis clientas: combinarlo con gris claro, marrón suave o incluso con un vaquero lavado para restarle formalidad.

La combinación con gris no falla. / .

También es una buena idea introducirlo a través de prendas exteriores, como un abrigo ligero, o en piezas más estructuradas que contrasten con básicos en tonos neutros. Y sí, funciona con cuero: una chaqueta marrón, unos botines moka mousse o un bolso en tono tierra completan el conjunto con mucha armonía.

En definitiva, el amarillo mantequilla no solo está de moda, sino que es una forma sencilla de actualizar tu estilo sin salir de tu zona de confort. Si no lo has probado aún, este es el momento.

Esta primavera el bolso que necesitas tiene trenzado, diseño y mucho carácter

Entre todos los accesorios que marcan la diferencia, hay uno que este 2025 se corona como imprescindible: el bolso trenzado. Su apariencia artesanal, su textura rica y su capacidad para elevar incluso el conjunto más sencillo lo han convertido en el favorito de las que más saben de estilo.

La tendencia no es nueva, pero ha tomado fuerza renovada. Desde que Bottega Veneta revolucionara el mundo de los bolsos con su mítico Intrecciato, este diseño ha evolucionado en formatos, colores y materiales. Lo vemos en modelos tipo tote, mini bolsos de mano o incluso versiones estructuradas con trenzados anchos en piel suave.

Aunque los tonos neutros siguen reinando, aparecen versiones en verde, burdeos o rojo para quienes buscan algo más atrevido sin perder elegancia. Lo mejor de todo es que este tipo de bolso encaja igual de bien con estilismos urbanos, bohemios o sofisticados, convirtiéndose en un complemento versátil y con mucha personalidad.

Si buscas un accesorio que resuma calidad, diseño y tendencia, esta temporada la elección es clara: un bolso trenzado que hable por ti, sin decir una palabra.

Bolso Bottega Veneta / .

¿Es el estampado de vaca el nuevo estampado de leopardo?

Si el leopardo nunca te convenció, tranquila: el estampado de vaca llega como una alternativa moderna, con mucho carácter y ese punto desenfadado que hace que cualquier conjunto gane fuerza al instante.

No es casualidad que el estampado de vaca esté apareciendo en tantos zapatos esta temporada. Tiene fuerza visual, un aire pop y una estética que mezcla el estilo western con el espíritu libre de los años 70. Pero lo mejor es que, a diferencia de otros estampados animales, este resulta sorprendentemente fácil de llevar.

Lo verás en mocasines, bailarinas, zapatillas o incluso kitten heels. Es una forma de introducir un estampado diferente sin caer en lo típico. Y aunque parece llamativo, combina muy bien con prendas básicas: vaqueros, pantalones blancos, vestidos de algodón o conjuntos monocolor.

Funciona especialmente bien en estilos neutros, donde los zapatos se convierten en el punto focal. Si prefieres un toque más urbano, puedes mezclarlo con vaquero y cuero. ¿Y en clave más minimalista? Prueba un zapato cow print con piezas negras o beige: el resultado es elegante y muy actual.

Una tendencia que suma estilo sin restar comodidad. Porque sí, este estampado pisa fuerte… y con personalidad.

Zapatillas de Aloha / .