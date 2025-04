Silvia P. González, ginecóloga: "Con la menopausia, el riesgo de morir de infarto o ictus es mayor que por cáncer de mama"

La ginecóloga Silvia P. González Rodríguez (Santurce, 1976), máster en climaterio y menopausia, en microbiota humana y en sexología, es la presidenta electa de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay cerca de cuatro millones de mujeres entre 45 y 55 años, la franja de edad en que aparece.

¿Qué riesgos implica la menopausia para la salud de las mujeres?

Hay dos realmente muy graves: el riesgo cardiovascular y el óseo –la osteoporosis–. La osteoporosis consiste en la aparición de poros en los huesos, es decir, el hueso se agujerea y empieza a ser más sensible a fracturarse con un traumatismo menor. Y, si hay fractura, aumenta el riesgo de muerte, sobre todo en el caso de fracturas de cadera. Pero el riesgo cardiovascular debuta con la menopausia y es el riesgo más importante que tienen las mujeres a lo largo de su vida.

¿Tanto?

La inmensa mayoría de las mujeres moriremos de una enfermedad cardiovascular y no de muy, muy mayores. Con 50 y tantos años ya, el riesgo de muerte cardiovascular es mayor que el riesgo de muerte por cáncer de mama, por ejemplo, algo de lo que todas estamos muy concienciadas. Sin embargo, el riesgo de mortalidad por un evento cardiovascular supera el riesgo de muerte por cáncer de mama muy, muy, muy cerquita de la menopausia: a los 54 o 55 años.

¿Mueren más mujeres por problemas cardiovasculares que por cáncer de mama?

Sí, fallecen más por ictus o por infarto que por cáncer de mama, porque, aunque es muy frecuente, afortunadamente tiene unas tasas de supervivencia muy altas a día de hoy. Más o menos, el 87% de las mujeres se salvan [gracias en parte a los cribados]. Así, la causa principal de muerte en la mujer post-menopáusica son los eventos cardiovasculares. Y hay que prevenirlos: hay que hacer prevención ósea y prevención cardiovascular porque, si no, no solo se deteriora la calidad de vida de las mujeres por la menopausia, sino que se incrementa su riesgo de muerte.

Usted dice que hay centenares de síntomas de la menopausia.

Al principio yo decía que había más de 100 síntomas y signos. La última vez que lo chequeé ya íbamos por 270.

¿A cuáles hay que prestar más atención?

Cada mujer va a tener una menopausia distinta. Algunos síntomas, como el vértigo o el dolor de cabeza, pueden deberse a muchos otros motivos también y eso hay que explicarlo bien para no alarmar. Va a haber un 15% de mujeres que no tendrán síntomas, pero un 85% sí los tendrán y para un 25% serán muy intensos y deteriorarán su calidad de vida.

¿Cuáles son?

Por lo que relatan las propias mujeres, los sofocos y el insomnio. Si no duermes, al día siguiente estás cansada; si estás cansada, te sientes más irritable y, por tanto, tienes menos deseo sexual, te concentras peor, etcétera. Luego están la sequedad vaginal y las disfunciones que eso ocasiona. La sequedad vaginal es un síntoma mucho más precoz de lo que pensábamos. A partir de los 50, si hay sequedad vaginal también se deterioran funciones vitales: sientes dolor con las relaciones sexuales, lo cual altera el deseo, la relación de pareja… También hay mujeres a las que les altera el estado anímico: mujeres que tenían ya antecedentes de depresión posparto o síndrome premenstrual psicoafectivo se sienten más irritables con la menopausia, tienen cambios de ánimos.

¿Se mercantiliza el miedo a la menopausia?

En cierto modo sí. A mí me parece que el altavoz que ahora tiene la menopausia conlleva una parte muy buena, que es que se deja de silenciar algo que estaba muy invisibilizado, pero también es una ventana para que se pueda mercantilizar. Y ahora empezamos a ver ese riesgo. Pero quiero decir que, aunque nosotros los sanitarios debemos comprobar qué productos tienen eficacia, seguridad y calidad suficientes para recetarlos, las mismas mujeres también se pueden informar al respecto. Ellas pueden filtrar de dónde viene y cuál es la fuente a la que le están haciendo caso, si es una sociedad científica o si es una 'influencer' no cualificada. Creo que filtrar no es tan difícil.

Usted es la presidenta de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, con más de 30 años de historia.

Sí, aunque es más conocida ahora porque a la menopausia se le da mucha más voz que antes. El objetivo es hacer educación sanitaria con respecto a la menopausia y formar profesionales. También hacemos actividades divulgativas para mujeres, pero sobre todo formamos a sanitarios en el conocimiento de esta etapa y en su abordaje diagnóstico y terapéutico. Aunque la mayoría somos ginecólogos, hay médicos de otras especialidades, así como matronas, y nos dirigimos cada vez más a farmacéuticos porque nos lo están pidiendo ellos mismos.

¿Sigue invisibilizada?

Cada vez menos, por un conjunto de motivos, pero principalmente gracias a las propias mujeres que están entrando en esa etapa. Son mujeres muy distintas de las de hace una década: están en su plenitud laboral, en su plenitud física, perfectamente a nivel familiar. De repente les llega la menopausia y dicen: ¿por qué voy a perder todo esto? ¿Por qué voy a deteriorar mi calidad de vida? Gracias a su voz se ha empezado a escuchar.

También cada vez hay más profesionales cualificados.

Sí, y ha sido gracias a ellas. También se está tomando más importancia desde la política –hay hasta campañas del Gobierno sobre menopausia–. Hasta las empresas nos piden charlas.