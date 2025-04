Floridura grisa per fer un bon vi

Hi ha vins estranys i peculiars, els quals solen sorprendre gratament els entesos, com és el cas del protagonista d’avui. L’elabora el celler Miquel Gelabert de Manacor, que enguany celebra 40 anys de vida.

Som davant el vi Aran, fet amb raïm afectat per botrytis cinerea, un fong que també és conegut amb el nom de podridura noble o floridura grisa. El vinater Miquel Gelabert explica que normalment a Mallorca hi sol haver la podridura àcida, la que fa el vinagre, amb la qual no es pot fer vi perquè el raïm es tuda. En canvi, qualque any es donen les circumstàncies pel clima que apareix botritis noble al raïm i, en aquest cas, si no n’hi ha de l’altre tipus (de botritis àcida), el raïm es pot aprofitar per fer aquests tipus de vins, que són especials.

Fer vi amb raïm afectat per aquest fong no és gens senzill. A Vins Miquel Gelabert no l’elaboren cada any atès que és molt laboriós. El vinater comenta que a Mallorca no es pot deixar el raïm al cep tant de temps com el deixen a altres zones on també n’elaboren, com ara a Tokay (Hongria), perquè es tudaria. Per això, “quan té entre un 40-50% de brotritis, el veremam, però ho podem fer de cop perquè algun estan afectats del fong i d’altres no tant. Realment fer aquest vi és una curolla, un caprici, perquè comercialment surt més a compte no fer-lo. Per aquest motiu, només n’han fet tres vegades l’any 1989, que no va anar bé i, per això, no el varen treure al mercat; l’any 2013, que va ser un èxit; i l’any 2024. De 2013 ençà, les vinyes de Miquel Gelabert no havien tornat a tenir brotitis noble fins que l’any passat va aparèixer a es Morro, a sa Vall (Manacor). “No sabem si en tornarem a fer pus mai perquè no depèn de nosaltres”, remarca Gelabert.

L’anyada de 2013 era un cupatge de riesling i chardonnay, i la varen batiar amb el nom de Martina, en honor a la seva primera neta. La de 2014, en canvi, és 100% de riesling, que és varietat típica del centre d’Europa, com ara d’Àustria, Alemanya (a la regió del riu Rin), Suïssa, Txèquia i a la regió francesa d’Alsàcia. És una casta de raïm que és propens a tenir la podridura grisa. En aquest cas, l’han batejada com a Aran, que és així com nom el seu segon net.

L’elaboració és igual que un vi blanc normal, tot i que la premsada ha de ser una mica més suau. Allò difícil és que el raïm arribi sencer al celler perquè s’ha de transportar en caixons especials perquè és molt bo de rompre. Allò que té són molts de sucres naturals per mor del fong, per això és un vi que té un punt dolç, sense embafar.

L’etiqueta té impresa una obra del pintor Daniel Codorniu, que va morir el 2023. Miquel Gelabert recorda que Codorniu “sempre estava disposat a col·laborar amb nosaltres i ens cedia els seus quadres perquè poguéssim il·lustrar les nostres botelles d’una manera altruista. Sempre li hem estat molt agraït i quan sabérem del seu traspàs, vaig dir al seu fill que en fer un vi especial faríem un homenatge a son pare”. Se n’ha fet una edició limitada de 300 litres, la qual cosa es tradueix en 600 ampolles de mig litre. Sens dubte, un regal per aquells que cerquen un plus per a la seva vinoteca particular i per al seu paladar.