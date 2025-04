Banca March, único banco entre las mejores empresas para trabajar en España

Los profesionales destacan que estas empresas no solo se limitan a brindar una remuneración competitiva, sino que además fomentan un ambiente de trabajo positivo, donde prima la comodidad, la seguridad y el respeto. En conclusión, un entorno laboral saludable es clave para el rendimiento de las organizaciones.

Este año, Banca March se ha situado como la segunda mejor empresa para trabajar en España, dentro de la categoría de más de 1.000 empleados, y como único banco en el Ranking Best Workplaces España 2025, elaborado por la consultora independiente Great Place To Work®. En esta 23ª edición del Ranking, además, Banca March se ha alzado con el Premio Especial Better for Business por la manera en que se gestionan el negocio y las personas y por el liderazgo inspirador por parte de los responsables de la entidad, lo que redunda en el orgullo de pertenencia y la productividad de la compañía. Se trata del quinto año consecutivo que Banca March se incorpora al Ranking Best Workplaces España, uno de los más prestigiosos a nivel internacional, lo que pone de relieve el éxito de su modelo de gestión de personas.

Tras analizar las respuestas a la encuesta anónima realizada entre los profesionales de la entidad, Great Place To Work® ha situado la cultura corporativa de Banca March como una de sus grandes ventajas competitivas, junto al orgullo de pertenencia manifestado por los profesionales de la entidad.

Para otorgar sus certificaciones y así poder acceder al Ranking Best Workplaces España, Great Place To Work® analiza las prácticas y políticas en la gestión de personas por parte de la compañía mediante una rigurosa auditoría y unos cuestionarios anónimos realizados por los profesionales de la entidad. Según este estudio, el 91% de los profesionales de Banca March dice estar orgulloso de trabajar en la entidad, el 92% afirma sentirse orgulloso de los logros conseguidos por esta y un 94% sostiene que, en Banca March, el nivel de exigencia en la atención al cliente es máximo.

9 de cada 10 profesionales de Banca March se sienten orgullosos de trabajar en la empresa

En este sentido, es remarcable que, según el último Benchmarking de satisfacción de clientes en el sector financiero elaborado por la consultora independiente Stiga CX, Banca March es el banco en el que más confían sus clientes, con una nota de 8,59 sobre 10, más de un punto superior a la media del sector, que se sitúa en 7,26. Este éxito se debe, entre otros aspectos, a la existencia de un buen clima laboral, a la inversión en digitalización y formación de los profesionales, y a una baja rotación de personal, que en Banca March es del 2,3%, mientras que diferentes estudios sitúan a la del sector entre el 15% y el 18%, una diferencia bastante pronunciada y que pone de relieve la satisfacción de los profesionales con su situación laboral, lo que redunda en la confianza y tranquilidad de los clientes.

Los galardones

Anselmo Martín-Peñasco, director general adjunto de Banca March y responsable del área de Recursos Humanos, ha afirmado: “Repetir como segunda mejor empresa para trabajar en España en un ranking tan prestigioso como es el Best Workplaces, siendo además el único banco en las seis categorías que tienen estos galardones, pone de relieve el esfuerzo que en materia de gestión de personas realizamos en Banca March. Este año, además, al hito de estar en el podio de las mejores empresas de España se le suma la consecución del Premio Better for Business, que reconoce a aquellas organizaciones que combinan credibilidad, orgullo y liderazgo empresarial. Pero lo que más nos enorgullece, sin duda, es que estos reconocimientos se sustentan en la opinión de los empleados. 9 de cada 10 profesionales de Banca March afirman sentirse orgullosos de trabajar en ella, así como de los logros obtenidos. Esto habla del éxito de nuestro modelo de negocio, un modelo de negocio basado en solvencia, asesoramiento responsable, solidez reputacional, calidad del servicio, tecnología de asesoramiento y gestión de personas, con los profesionales mejor formados del sector”.