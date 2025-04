Hyun-Ju Chong: "Es un error bañar los 'nigiris' en soja y por la parte del arroz"

La chef Hyun-Ju Chong (Corea del Sur, 1970) llegó a Mallorca hace muchos años y aquí ha formado su propia familia. Ha trabajado en diferentes restaurantes y se ha formado en equipos de reconocidos cocineros como son Ferran Adrià, Martin Berasategui y Marc Fosh. Licenciada en Biología, dio un cambio de rumbo a su vida y la enfocó a la alta cocina. Tiene su propia empresa de elaboración de kimchi, plato coreano fermentado que se sirve como guarnición. Desde hace un tiempo es una de las cocineras invitadas para impartir talleres gastronómicos de cocina japonesa y coreana en la Escola d’Hoteleria de la UIB, de la que también es exalumna. Sus clases siempre tienen lista de espera y ha habido que repetir convocatorias.

Un momento del taller del pasado jueves. / EHIB

El pasado jueves dio uno de estos talleres de comida japonesa en el que preparó chawanmushi (un plato de consistencia parecida a unas natillas pero de sabor salado), sopa miso y brochetas de pollo teriyaki. Tras las explicaciones sobre estas elaboraciones, los asistentes, que suelen ser entre 20 y 30 personas, pueden degustar lo cocinado.

Hyun-Ju Chong ha visto cómo la cocina japonesa, la coreana todavía no, se ha puesto de moda en Mallorca y han proliferado los establecimientos que basan su oferta en esta gastronomía asiática, muy cercana a la de su país natal. Matiza que lo que conocemos aquí no suele ser la cocina tradicional auténtica. “La cocina japonesa ha evolucionado para que sea fácil conquistar el paladar occidental”. Ejemplo de ello, menciona, es el California Roll, que además de incluir aguacate suele llevar una especie de mayonesa.

Y hablando de adaptarse y fusionarse, comenta que “hay restaurantes en Madrid que hacen nigiris con jamón, por poner algo occidental, o con fuagrás. Y a la gente le gusta”. Un error que se suele cometer con la comida japonesa es ‘bañar’ los nigiris en soja y por la parte del arroz, cuando debería ser por la parte del pescado y solo un poco, indica la cocinera, responsable de Omma Kimchi.

Sopa miso tradicional. / EHIB

Sus recomendaciones

Por su experiencia y conocimiento profesional, no recomienda ir a los buffets de sushi. “Por la condición y el precio, que es tan bajo, es muy difícil conseguir una pieza de sushi, porque el sushi en sí tiene que ser fresco, no es un guiso, se come con arroz recién hecho y pescado recién cortado. O sea, lo que importa es que la materia prima sea fresca”, recalca. Cuando ha comido en alguno de estos negocios se ha encontrado con arroz que no está hecho en el mismo día, una excesiva cantidad del mismo en cada ración y una incorrecta manipulación de los ingredientes. “Si quiero comer sushi como se come en Japón suelo ir a Hanaita, en Santa Catalina. Es de un señor muy humilde, uno de ellos primeros que abrió y no ha cambiado mucho, porque lo hace muy estilo japonés”, añade. Y si se trata de sorprender a amigos, también recomienda el Izakaya.

En cuanto a la comida coreana, similar a la japonesa, explica que incluye muchas más verduras, que no existen en España o no se comen. Como el helecho. “Hay que saber cocinarlo porque tiene tóxicos”, advierte. Las ciruelas fermentadas de sabor muy ácido, los granos de haba de soja fermentados, con una "textura similar a una babosa", o el pescado y pulpo vivos, con el corazón palpitando junto al plato para demostrar su frescura, son algunas de las especialidades coreanas que difícilmente gustarán a todos, menciona.