España, imbatible en reproducción asistida: "Es un destino seguro y muy atractivo para las pacientes extranjeras"

España se consolida como un referente mundial en medicina reproductiva. Los expertos auguran que la tendencia siga en aumento y alcance"números históricos". Detrás del éxito, la combinación de excelencia médica, avances tecnológicos y un marco legal favorable, las claves para que nuestro país se haya situado en el 'top ten' de destinos elegidos por miles de pacientes para sus tratamientos de fertilidad. Lo explica la doctora Begoña Alcaraz, ginecóloga especialista en medicina reproductiva de Instituto Bernabeu, un grupo de clínicas con 40 años de actividad a sus espaldas y que atiende a pacientes de más de 137 nacionalidades.

Con datos del Registro Nacional de Actividad 2022-Registro SEF, que elabora la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), en el año 2022 (último registrado) se llevaron a cabo un total de 167.195 ciclos de Fecundaciones In Vitro (FIV) y 31.635 Inseminaciones Artificiales (IA). Estas técnicas dieron lugar al nacimiento de un total de 39.546 bebés, el 12% de los nacimientos en España.

Líder europeo

En total, 27.564 mujeres viajaron desde el extranjero para someterse a técnicas de reproducción asistida en nuestro país, subrayan desde el grupo especializado en medicina reproductiva, fundado por el doctor Rafael Bernabeu y, en la actualidad, dirigido por la doctora Andrea Bernabeu. Se precian de que, cada día, nacen en el mundo tres bebés gracias al trabajo y la investigación científica de una institución que cuenta con centros repartidos por Madrid, Alicante, Palma de Mallorca, Albacete, Cartagena, Elche y Benidorm (Alicante) y Venecia (Italia).

"España lidera desde hace muchos años la medicina reproductiva a nivel europeo. Por supuesto, el excelente nivel científico, investigador y clínico en este campo, unido a una legislación muy avanzada para pacientes de otros países, ha beneficiado que nuestro país sea un referente en el mundo", señala la doctora Alcaraz.

Al alto nivel de los médicos y al uso de tecnologías avanzadas, subrayan desde el grupo sanitario, se suma la legislación española, concretamente la Ley 14/2006, que supone "un avance significativo en comparación con otras normativas europeas". España cuenta con una de las normativas más avanzadas de Europa en reproducción asistida.

Muchas madres solteras y parejas de mujeres lo eligen como destino para poder tener descendencia. Además, a diferencia de otros países, permite la donación anónima de óvulos y esperma, y el análisis genético del embrión antes de la transferencia a la futura madre.

La ley sigue siendo un referente tanto por las técnicas que regula como por los destinatarios que pueden beneficiarse de ellas, valoran los especialistas que constatan, día a día, que se ha disparado la demanda de técnicas de fertilidad por clientes internacionales. Son principalmente de Europa. Sobresalen las pacientes de Reino Unido y de Italia, pero también de otros países como Estados Unidos. La media de edad suele estar comprendida entre los 35 y los 45 años.

Un perfil variado

El perfil de la paciente es variado, aunque normalmente coincide en que no puede llevar a cabo el tratamiento que necesita en su país o que no ha tenido éxito. "En muchos casos, acuden a nuestras clínicas tras una búsqueda larga e infructuosa en sus países de origen. En otras ocasiones, buscan nuestra ayuda, ya que en sus países existen limitaciones legales para sus tratamientos. Por ejemplo, el caso de las madres solteras o de parejas de mujeres en Italia o el de quienes necesitan biopsiar a sus embriones tras abortos de repetición, una prueba no permitida en países como Alemania", detalla la ginecóloga Begoña Alcaraz.

Las listas de espera y la dificultad de acceso por elevados costes son otras de las barreras que se minimizan al viajar a España, incide. "Realizar un tratamiento en cualquiera de nuestras clínicas de España supone viajar a un destino seguro, muy atractivo en muchos sentidos y muy bien conectado, pero eso no significa que los pacientes vengan a hacer turismo", apunta la médico que rechaza la coletilla de "turismo de fertilidad".

La doctora Begoña Alcaraz / Instituto Bernabeu

"No, no considero que sea un término apropiado. Realizar un tratamiento de fertilidad conlleva en muchos casos una carga emocional que no es fácil para las personas que recurren a nosotros. Muchos de ellos no comparten con su entorno su proceso y, otros, en muchas ocasiones, viajan exclusivamente en los momentos clave del tratamiento y no amplían su estancia por ocio", aclara.

"Somos especialistas en este perfil de paciente (internacional) y ajustamos cada tratamiento a las necesidades individuales de cada familia, teniendo en cuenta que, incluso, estamos preparados para colaborar estrechamente con sus médicos habituales en su lugar de residencia", añade cuando se le pregunta si, como otras especialidades, la reproducción asistida también se ha convertido en un nicho de negocio.

Avances científicos

Pero, además, hay un aspecto que los médicos resaltan por encima de cualquiera: los avances científicos han permitido que España tenga una de las tasas de éxito más altas en tratamientos de fertilidad. Cuenta con prestigio internacional y clínicas equipadas con la última tecnología y dirigidas por equipos médicos "altamente especializados", se resalta desde el Instituto Bernabeu.

Entre los hitos de este grupo sanitario sobresalen, en 1998, el nacimiento de un niño con uso de espermátidas (varones sin espermatozoides) por vez primera en España y sexto en el mundo, y la reciente creación de la primera unidad de inteligencia artificial (IA) dedicada a la medicina reproductiva.

"Dedicamos una parte de nuestro tiempo como médicos y biólogos a la labor investigadora y participamos anualmente en los principales congresos del mundo y publicamos en las revistas más importantes a nivel internacional", se enorgullece la doctora Begoña Alcaraz.