El nuevo DNI digital para el móvil tiene excepciones: no sirve para viajar

Desde hoy, los ciudadanos con DNI en vigor podrán llevar una versión digital en su móvil y tendrá validez legal para varios trámites, pero no para todos. Por ejemplo, no sirve para viajar al extranjero. O al menos, de momento.

A través de la aplicación MiDNI, la Policía Nacional ha presentado el nuevo documento acreditativo oficial, que igual que el físico, permitirá realizar acciones como gestiones jurídicas, firmas de escritura ante notario, abrir una cuenta bancaria, identificarse como mayor de edad o ante una urna en un proceso electoral. Sin embargo, no podrá presentarse como documento electrónico para viajar fuera de España, ni tampoco para acreditar la identidad en otros países, algo importante a tener en cuenta a las puertas de la Semana Santa.

Su implantación será progresiva ya que, hasta de aquí un año, será obligatorio llevar también el físico. El objetivo es dar un tiempo prudencial a las instituciones públicas para que vayan adaptando sus sistemas al nuevo método de identificación. Sin embargo, a estas alturas del 2026, la admisión del DNI virtual podrá ser exigido por cualquier ciudadano español.

Para qué trámites no sirve, por ahora, MiDNI

Identificarse en internet

Hacer compras en internet

Identificarse para viajar a otros países, paso de fronteras...

Identificarse en el extranjero

Realizar gestiones telemáticas de autenticación y/o firma electrónica

Aunque todavía no se ha confirmado, parece que sí servirá para viajar dentro del territorio nacional, no obstante, se recomienda, llevar todavía el físico para coger aviones o trenes y evitar así sobresaltos. En el caso de salir de España, los viajeros deben ir documentados con el carné físico, por lo que, si se producen denegaciones de embarque por este motivo, los usuarios no podrán presentar reclamaciones a las aerolíneas.