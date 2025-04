La Asociación Española de Consumidores avisa de la nueva estafa que ya ha llegado a Mallorca

El fraude de los falsos revisores del gas sigue siendo una de las estafas más habituales en el ámbito del consumo. Hace dos meses, ya advertimos sobre este engaño, que se basa en la visita de individuos que se hacen pasar por inspectores de empresas suministradoras para acceder a los domicilios y exigir el pago de una supuesta revisión de la instalación.

Los estafadores argumentan que es necesario realizar una inspección obligatoria, cobrando a los residentes una cantidad que suele rondar los 120 euros, aunque puede variar. Este tipo de fraude es especialmente preocupante porque sus principales víctimas suelen ser personas mayores, un colectivo especialmente vulnerable ante este tipo de engaños.

Ante esta situación, la Asociación Española de Consumidores ha puesto en marcha una Campaña de Atención y Formación dirigida a consumidores vulnerables, con especial énfasis en la información para personas mayores. El objetivo es dotarles de herramientas para identificar y evitar estas estafas, así como proporcionarles apoyo y asesoramiento ante cualquier intento de fraude.

Revisión de gas. / .

Y es que la semana pasada, en concreto el pasado miércoles 26 de marzo, la Guardia Civil detuvo a dos hombres por el violento atraco que sufrió un anciano de 83 años, al que maniataron, amordazaron y amenazaron en noviembre pasado en Inca. Los delincuentes se hicieron pasar por revisores del gas y desvalijaron a la víctima. Están acusados de robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental. La Policía Judicial mantiene abierta la investigación y no se descartan nuevas detenciones.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de noviembre. El anciano estaba en su domicilio y recibió la visita de tres supuestos operarios de gas. Los trabajadores estaban realizando labores de mantenimiento en la calle y entablaron conversación con el hombre, que estaba en la puerta de la vivienda.

Consejos para evitar el fraude y cumplir con la normativa

1.Periodicidad y notificación oficial

La revisión de las instalaciones de gas canalizado es obligatoria cada cinco años. La empresa distribuidora debe enviar una notificación oficial indicando la fecha de la inspección. Si no has recibido este aviso, no permitas el acceso a ninguna persona que afirme venir a revisar la instalación. Además, el pago de esta inspección nunca se realiza en efectivo en el domicilio, sino que se incluye en la factura del suministro.

2.Gas butano: responsabilidad del usuario

En el caso del gas butano, la revisión también debe realizarse cada cinco años, pero en este caso es el usuario quien debe contactar directamente con una empresa autorizada para concertar la visita.

3.Derecho a solicitar identificación

Antes de permitir el acceso a cualquier inspector, el consumidor tiene derecho a solicitar la identificación oficial del técnico. Las empresas autorizadas están obligadas a facilitar esta acreditación.

4.Certificado de revisión

Si la inspección resulta favorable, la empresa instaladora debe entregar al usuario el Certificado de Revisión, un documento que conviene guardar hasta la próxima inspección como prueba del cumplimiento de la normativa.

5.Derecho sobre las piezas sustituidas

Si durante la revisión se reemplaza alguna pieza, como el regulador, el usuario tiene derecho a solicitar y conservar las piezas sustituidas como garantía de la intervención realizada.

6.En caso de sospecha de fraude

Si sospechas que estás siendo víctima de un intento de estafa, no dudes en contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para denunciar la situación.