Rafa Nadal, en la sede de Inditex: "De dónde eres te ayuda a no olvidarte de quién eres"

El tenista español más laureado de todos los tiempos, Rafael Nadal Parera, ha sido el nuevo invitado de las Zara Talks en el auditorio de la sede de Inditex en Arteixo. Tras la visita del diseñador John Galliano y el crítico de Vogue Anders Madsen el pasado jueves, hoy ha sido turno del deportista manacorí.

En su charla en un salón de conferencias lleno, el tenista ha hecho un repaso por su prolífica carrera, de la que se ha retirado recientemente. En ella ha estado acompañada de la periodista de Eurosport especializada en tenis, Marta Sánchez Bellas, con la que ha hilado una conversación alrededor de temas que le hacían seguir compitiendo en su carrera.

Entre otros asuntos, Nadal ha hablado de la motivación que le ha hecho seguir hasta el último día. "En un deporte individual como el mío podría decirle a los entrenadores que hoy no vengo, nadie me iba a decir nada. Pero si lo hubiera hecho no estaría tranquilo conmigo mismo", ha comentado.

El tenista balear también ha hablado de la ilusión que le llevaba a mejorar cada día. "Lo que me ha conducido a seguir y a seguir ha sido la ilusión personal de que cuando llegara el día de la retirada sentir que he hecho todo lo que estaba en mi mano para que las cosas fueran lo mejor posible y encima he sido feliz haciéndolo por lo que me siento superprivilegiado", ha añadido.

El tenista mallorquín durante la charla / Cedida

Con los asistentes también ha hablado de sus raíces, que para él han sido fundamentales para mantener los pies en la tierra. "De dónde eres te ayuda de alguna manera a no olvidarte de quién eres. En ese sentido siempre me ha pasado por delante poder volver a mi casa y poder verme con los amigos de toda la vida", proclamó, a lo que ha añadido con orgullo que "mantengo todo mi grupo de amigos desde que era pequeño".

El tenista ha sido introducido por la presidenta de Inditex, Marta Ortega, que ha destacado que Rafa Nadal "representa los valores del deporte". Nadal se suma a la artista Rosalía, el diseñador Pier Paolo Piccioli, la supermodelo Linda Evangelista o el actor Antonio Banderas, además del mencionado Galliano en la lista de personalidades que han visitado la fábrica arteixana.