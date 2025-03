Nerea Pacheco, ganadora del concurso Protur Chef: «Desde niña lo único que me atraía era la cocina»

Nerea Pacheco respira energía, alegría, ganas de vivir. Con 19 años, a esta pontevedresa le apasiona lo que hace. «Desde pequeña siempre me ha gustado la cocina, era lo único que me enganchaba», cuenta la joven cocinera.

Lleva tres años de formación dual trabajando con Pepe Solla, estrella Michelin. Su intención es seguir formándose. «En estos tres años he aprendido un montón, demasiado. Me siento muy a gusto con lo que hago, me llena todo lo que hago en hostelería». En el futuro quiere viajar, convertirse en una stagier y quizás llegar a tener su propio restaurante, según cuenta.

Destaca el total apoyo que siempre ha tenido de sus padres: «Están más felices que yo, si mi padre pudiera estudiaría a mi lado». Es la primera vez que está en Mallorca, el premio obtenido lleva aparejada una estancia formativa en Protur Hotels, por lo que regresará a la isla.

Su instituto, el CIFP Carlos Ozora de Pontevedra, ha conseguido el doblete, ya que su compañero Mario Fernández tiene el segundo premio.