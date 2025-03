El 59% de los españoles sufre problemas de estrés y los jóvenes son los que dicen tener peor salud mental

El 59 % de los españoles ha asegurado sufrir problemas de estrés, mientras que un 48 % cree que tiene depresión en alguno de sus grados y un 23 %, problemas de ansiedad. Son datos de un estudio internacional de salud mental del Grupo AXA. Los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que afirman tener una peor situación mental: el 25 % percibe sufrir "estados de depresión severos", y un 9 % ansiedad, el mismo porcentaje que de los que tienen entre 24 y 35 años y el triple que los de 35 a 44 años; además, un 70 % de estos jóvenes dice sufrir estrés.

Las mujeres también son más propensas a reconocer problemas de salud mental. La mitad de las encuestadas han mostrado una "mala situación mental", frente al 36 % de los varones. El informe, que recoge Europa Press, destaca, eso sí, que el Índice de Salud Mental (MHI) español de 2024 ha mejorado "ligeramente" respecto a los dos años anteriores, con un 57 % de los encuestados que afirman tener un "buen estado", frente a un 43 % que presenta problemas. Un índice que se sitúa por encima de la media europea, región en la que destacan países como Suiza, Alemania o Francia.

"Los datos del último informe de AXA reflejan que la salud mental en España sigue siendo un problema de primer nivel al que todos tenemos que prestar más atención, sobre todo en colectivos más vulnerables como los jóvenes", ha afirmado la directora de Salud de AXA España, Ana Jiménez, en la presentación del estudio.

Un mundo cambiante

Entre los principales factores que incluyen en la salud mental de las personas, un 57 % ha señalado la incertidumbre sobre el futuro de un mundo que cambia rápidamente; la inestabilidad financiera y laboral (56 %); la exposición constante a noticias negativas en los medios de comunicación (49 %); la agitación social y política (47 %) o la soledad y el aislamiento social (41%), entre otras cuestiones.

Otro dato es que un 58 % de la población se apoya en los profesionales como fuente de información respecto a la salud mental, mientras que un 33 % se apoya en familiares y amigos, un 30 % en fuentes digitales como sitios webs, blogs o foros. Además, un 22 % lo hace en redes sociales. Hasta un 62 % de los participantes reconoce compartir sus problemas de salud mental con sus familiares y un 41 % con amigos; más de la mitad de los encuestados ha consultado con un profesional sanitario el estado de su salud mental en los últimos doce meses.

Los diagnósticos

En torno al 46 % de los diagnósticos los realiza un psicólogo o un psiquiatra, mientras que un 32% los identifica un médico de cabecera. Entre los motivos para no ser atendido por un profesional, los encuestados han alegado el coste de las consultas médicas y de los tratamientos (28 %), la percepción de que no tiene sentido y de que no les proporcionará mejoras (27%) o la creencia de que los problemas de salud mental no son lo suficientemente graves como para justificar esta atención médica (26%).

Para gestionar esta situación, un 45 % se comunica con amigos y familiares, un 43 % realiza ejercicio físico de forma regular, un 35% intenta sumergirse en un pasatiempo y un 32 % mantiene una dieta nutritiva y equilibrada.

Aunque España es uno de los países donde es más común usar medicación para tratar los problemas de salud mental (41%), están surgiendo herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para abordar esta situación, y un 24 % de los españoles ha reconocido usar chatbots de terapeuta virtual impulsado por IA que ofrece apoyo, orientación y estrategias de afrontamiento, o aplicaciones de bienestar mental y meditación que utiliza IA. La cifra de jóvenes españoles que usan estas aplicaciones asciende hasta el 45 %, aunque este dato se encuentra alejado de otros países, especialmente los asiáticos.

Los recursos

Aunque estas herramientas pueden ser de cierta utilidad, el vocal de la Junta Directiva de la División de Psicología Clínica y de la Salud del Consejo de la Psicología de España, Pedro Rodríguez, ha señalado su falta de "alma". Por otro lado, Rodríguez ha explicado la importancia de diferenciar entre reacciones emocionales ante situaciones adversas de los trastornos mentales reales, para lo que precisamente es necesario contar con los recursos suficientes en el sistema de salud.

"La ayuda que necesitamos no es para convertir nuestras reacciones en diagnósticos clínicos. Para ello, tiene que haber recursos suficientes, para que realmente podamos formular las demandas y los profesionales puedan decir si hay trastorno o no", ha añadido. Ha lamentado que España tan solo cuenta con un ratio de cinco psicólogos por cada 100.000 habitantes, un número "insuficiente" para atender la actual demanda y que además se encuentra por debajo de la media europea, de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes.

Es por ello por lo que ha subrayado la necesidad de incorporar la figura del psicólogo al sistema de Atención Primaria, algo que reconoce que se está haciendo "a cuentagotas" y según la comunidad autónoma. Asimismo, cree necesario crear servicios de psicología clínica en la red hospitalaria española. Además, ha recordado que muchos problemas de salud mental están condicionados por los determinantes sociales, por lo que poner más psicólogos no solucionará el problema si no se acompañan de medidas de carácter social.