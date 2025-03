Angie Roig Salleras: "Urgen las inspecciones, el 'burnout' existe"

En unos días, del 28 al 30 de marzo, se celebra el Protur Chef, el concurso nacional de escuelas de cocina, en sa Coma (Mallorca). ¿En qué le ha ayudado a usted ganar un certamen como el de Protur Chef, en el que venció en 2022?

Los reconocimientos, en mi opinión, son una superación personal. El hecho de ganar un premio no creo que haya mejorado mi currículum. Cuando hago una entrevista de trabajo nadie se interesa por ello. Como digo, es una meta personal.

¿Qué tiene la cocina de competición? ¿Cada día es una competición para un cocinero?

Creo que los programas de televisión, están dando una idea errónea sobre la cocina, bajo mi punto de vista, cocinar no tiene que ser una competencia. El cocinero disfruta que se coma bien en su casa pero a su estilo, respetando su esencia, no mejor que el vecino, más bien diferente.

Sí, el sector se hace fuerte y cada vez el cliente tiene más la razón, una pena. Las críticas de las reseñas (muchas veces falsas) generan esa tensión en el sector. También considero que las deseadas estrellas o soles, como lo veo yo, solo generan malestar tanto para el que las posee como el que las anhela. ¡Cocinar tiene que ser un disfrute!

¿Qué fue lo mejor y lo peor de una experiencia como la de Protur Chef?

Lo mejor, el premio (es broma). Yo diría la superación personal, el no parar hasta conseguir algo es muy excitante, pero la experiencia fué muy enriquecedora, conocí mucha gente y me llevo mucha también. Lo peor fueron los nervios, gestionar los nervios es una tarea complicada.

¿Qué relación mantiene con los críticos gastronómicos? ¿Una mala crítica le puede ocasionar un corte de digestión?

Sinceramente poca, igualmente pocos tienen credibilidad. Si tuviera un negocio probablemente me pondría en coma, ahora mismo solo me interesa cómo se sienten los que prueban mis dulces, de hecho me bastan los gestos al comer.

Angie Roig Salleras, en una imagen reciente / .

¿Qué significa para usted la transgresión en la cocina?

Bueno, yo creo que hay mucha infoxicación, ya no sabemos qué hacer. la transgresión ya quedó atrás (todo el mundo está rompiendo conceptos, vas a un bar y comes una tapa totalmente transgresora, porque rompe con lo que conocemos por tapa). Creo que lo verdaderamente transgresor en el sector hostelería es ser más humano, en todos los sentidos. Nos hemos enfocado en crear y olvidamos lo maravilloso que es una paella, esas verduritas la parrilla en su punto de cocción una tortilla hecha con cariño, los recuerdos a los que nos llevan. Y también dignificar más este trabajo, es muy duro, se exige mucho. Hay mucho maleducado al que enfrentarse cada día, tanto jefe como cliente. La salud mental que nadie nos pagará al final (tanto sala como cocina). Para mi este es el cambio, urgen las inspecciones, el burnout existe.

¿Dónde trabaja actualmente?

Vine a Barcelona a estudiar, fuí de la última generación de la escuela Espai Sucre de Jordi Butrón y me quedé en un restaurante Michelin llamado Hisop de Oriol Ivern hasta ahora. Necesito una pausa de lo “gourmet”.

¿Qué define su cocina?

Estoy especializada en pastelería de restaurante, mis postres son divertidos a nivel gustativo, siempre busco una base tradicional y de allí pongo mi toque personal. Navego en este mar de técnicas y sabores tanto modernos como tradicionales, pero lo esencial para mi es el sabor. Prefiero un plato feo pero espectacular de sabor que una obra de arte para redes sociales y poco más. Espai Sucre me ha marcado mucho en este sentido, el crear basándose en datos no en la inspiración divina.