Así se lleva el verde oliva y se convierte en el tono más sofisticado de la primavera

Situado entre el verde caqui y el verde lima, aporta ese equilibrio ideal entre elegancia y modernidad, convirtiéndose en el nuevo negro de la temporada.

Aunque combinarlo con los clásicos negro y beis siempre son una apuesta segura, hay muchas más opciones para llevar el verde oliva con estilo. Si buscas un look con fuerza y sofisticación, el burdeos y el marrón chocolate son perfectos aliados, ya que resaltan la profundidad del color sin restarle protagonismo. Para quienes prefieren un aire más fresco y primaveral, tonos como el azul grisáceo o el rosa nude crean combinaciones armónicas y muy favorecedoras. Y si lo que quieres es un contraste vibrante y luminoso, el amarillo vainilla aporta un toque de frescura inesperado. Este tono también funciona increíblemente bien en estilismos monocolor, jugando con distintas intensidades dentro del mismo look. Un conjunto de pantalón con una camisa en un tono más oscuro y una chaqueta estructurada crea un efecto sofisticado y actual.

Gabardina de Chloe de la colección 2025 / .

No solo arrasa en prendas principales, sino que también es una excelente opción para los complementos. Bolsos, zapatos o incluso gafas de sol en verde oliva pueden transformar por completo un look básico sin necesidad de arriesgar demasiado. Un bolso en este color puede convertirse en ese accesorio clave que da un giro a tus estilismos de oficina, mientras que unos zapatos en charol o cuero en este tono aportan un aire atemporal y refinado.

Bolso de Loewe / .

Si prefieres llevarlo en prendas, las opciones son infinitas. Desde pantalones de pinzas hasta vestidos fluidos, prendas de crochet o trajes de chaqueta con guiños safari, el verde oliva encaja en todo tipo de estilos. Y en el street style, ya hemos visto cómo las expertas en moda lo combinan con maxi pendientes dorados, bolsos flúor o zapatos con estampado animal print para darle un aire más moderno y atrevido.

Combinado de top y falda con bolso de Elie Saab / .

Lejos de ser una tendencia pasajera, su conexión con la naturaleza, su versatilidad y su capacidad para adaptarse a cualquier estilo lo convierten en un tono que seguirá dominando más allá de esta primavera. Y si las pasarelas no se equivocan, todo apunta a que también será uno de los colores clave del próximo otoño. Así que, si todavía no lo has añadido a tu armario, este es el momento perfecto para hacerlo.

Zapatos abiertos de Zara / .

El peinado que transforma tu melena con volumen y movimiento

Si hay un corte de cabello que está arrasando esta temporada, es sin duda el estilo mariposa. Favorecedor, versátil y con un aire refinado, este corte ha conquistado a quienes buscan un cambio sin perder la posibilidad de jugar con distintos peinados. Inspirado en los icónicos cortes en capas de los años 70, su estructura aporta ligereza y un movimiento natural que realza la melena con dinamismo y elegancia.

Lo mejor del corte mariposa es su capacidad de adaptación. Funciona en melenas largas, donde las capas más cortas permiten simular un corte bob sin necesidad de renunciar a la longitud. También es ideal para quienes desean dar cuerpo al cabello sin perder frescura, ya que las capas internas añaden dimensión y evitan el peso excesivo en las puntas.

El peinado que transforma tu melena con volumen y movimiento / .

Este estilo se lleva con un brushing natural o con ondas suaves que potencien su estructura, logrando un efecto desenfadado, pero con carácter. Además, combina a la perfección con flequillos abiertos o desfilados, aportando un extra de movimiento y enmarcando el rostro de manera armoniosa.

El corte mariposa no solo refresca la imagen, sino que también aporta una sensación de renovación y ligereza, convirtiéndose en la elección ideal para quienes buscan transformar su melena con un aire moderno y atemporal. Quizás, sea el momento perfecto para introducir un pequeño cambio de cara a la primavera.