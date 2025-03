Atacan a una vaca en una cuadra junto a su casa y colocan una cámara para observar al autor: esto es lo que descubrieron

El ganadero José Manuel Martínez Reinal ha logrado identificar al que considera el autor de la muerte de una de sus vacas frisonas. El animal se recuperaba en una cuadra pegada al domicilio familiar de Arancedo (Asturias) tras un parto complicado y allí encontró la muerte.

Los agentes del Medio Natural que acudieron a reconocer lo ocurrido marcaron lobo como presunto autor del ataque en el parte que entregaron al ganadero, pero expresaron algunas dudas al respecto y el ganadero teme que no le certifiquen el daño. Es la razón por la que Reinal decidió pedir prestada una cámara de videovigilancia y esperar unas horas más a retirar al animal. Así fue como logró pillar in fraganti al que identifica como un lobo joven y al que atribuye los hechos.

"Con más de 100 fotos y vídeos como este queda claro que el asesino volvió al lugar del crimen, por cierto, dentro de una cama caliente. Así estamos y peor que nos vamos a poner. Posdata: La vaca tenía crotales, saneamiento, papeles, factura de compra...y la cuadra tiene dueños, licencia de obra, licencia de actividad y permiso de la Confederación Hidrográfica. Desconozco la documentación del visitante", señaló el ganadero en sus redes sociales.

Pese a que el ganadero no tiene duda de que se trata de un lobo, los expertos consultados por este periódico no tienen tan clara la identificación. Algunos consideran que sí, aunque "con mucha precaución"; otros, por contra, se muestran más escépticos. Las fuentes consultadas tampoco ven posible que un único lobo mate a una vaca, especialmente uno del tamaño del que aparece en el vídeo.

El ganadero guardó todo el material grabado (en el vídeo, además del cánido, se ve a un zorro y hasta un gato merodeando por la cuadra) en un lápiz de memoria que adjuntó a una reclamación presentada esta semana ante el Principado y con la que espera que se le paguen los daños. El animal sufrió el ataque la noche del sábado al domingo, cuando se recuperaba de un mal parto en el que perdió a su cría. "El ternero nació muerto, pero a la vaca no la iba a perder, pues se estaba recuperando y ya empezaba a levantarse con ayuda", cuenta. Sin embargo, el domingo amaneció muerta a causa de una fuerte hemorragia. Tenía toda la parte de atrás comida.

"Los agentes marcaron lobo en el parte que me entregaron, pero me dijeron que tenían dudas por la zona donde atacó", cuenta Reinal, que pidió la cámara para salir de dudas. "El lobo volvió a media noche, se ve que va a la parte de atrás del animal", añade el ganadero. Cuenta Reinal que nunca antes había sufrido un ataque del lobo, pero considera que hace falta más control de la especie. "La gente que desconoce el mundo rural piensa en el lobo de las fotos, un animal exótico y guapo, pero hay que controlarlo y lograr un equilibrio. La cuadra está a diez metros de mi casa. Hoy no pasó nada, pero mañana encontrará a un niño o una persona mayor y la va a armar", reflexiona.