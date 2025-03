La vida, a veces, se instala en un peculiar intersticio: ese espacio indefinido donde nada parece avanzar ni retroceder. No estamos atravesando una crisis, pero tampoco experimentamos la plenitud de una época dorada. Es como encontrarse en una sala de espera existencial donde el tiempo parece estirarse caprichosamente.

Estos días reflejan perfectamente esa sensación. El invierno se resiste a marcharse mientras la primavera no termina de manifestarse. La naturaleza misma parece indecisa. Uno se levanta temprano, vislumbra la promesa del sol entre nubes, prepara el día con cierto optimismo y, de repente, el cielo se desploma en lluvia.

Como periodistas, encontramos refugio y propósito en nuestra pluma. Seguimos narrando los eventos a los que asistimos, transformando lo ordinario en extraordinario a través de nuestras crónicas. No siempre recibimos invitación para todo —hay que admitirlo con cierta dignidad profesional—, pero quienes no nos convocan pierden la oportunidad de verse reflejados en nuestras palabras.

Esta profesión nos permite mantenernos a flote en esos momentos indefinidos. Mientras otros naufragan en la monotonía de los días intermedios, nosotros convertimos la espera en relato. Cada evento, por insignificante que parezca, cobra vida en nuestras líneas.

Quizás el secreto esté precisamente ahí: en abrazar esos momentos «ni chicha ni limoná» y convertirlos en historias. Porque al final, son estos periodos aparentemente insulsos los que, paradójicamente, pueden revelarnos las verdades más profundas sobre nuestra existencia.

Mientras tanto, os invitamos a leernos que esta semana venimos cargados de historias. Todas ellas buenas. Vamos allá.

Deporte, cultura y solidaridad protagonizan los Premis Ramon Llull.

Palma se vistió de gala en una fría noche en el exterior, pero cálida entre todos los presentes, para homenajear el talento y el compromiso con las Islas Baleares. En una emotiva ceremonia celebrada en la Lonja de Palma, el Govern balear entregó las prestigiosas Medallas de Oro de la Comunidad Autónoma a dos figuras destacadas: el exjugador de baloncesto Rudy Fernández y la abogada y exdefensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano. Ambos fueron reconocidos por su brillante trayectoria y su contribución a la sociedad.

Ante un auditorio de mil personas, Rudy Fernández, emocionado, dedicó unas palabras a su familia, recordando el apoyo incondicional de su padre y felicitando a su madre por su aniversario. «Palma siempre será mi casa», declaró con orgullo. Por su parte, María Luisa Cava de Llano, afincada en Ibiza, expresó su profundo vínculo con las islas: «Uno decide dónde quiere morir, y yo elijo Baleares».

La velada también estuvo marcada por la entrega de los premios Ramon Llull a 17 personalidades y entidades, destacando figuras como la actriz Victoria Luengo, el paratriatleta Nil Riudavets y la Fundación Vicente Ferrer. El momento más conmovedor llegó con el aplauso al contingente balear desplazado a Valencia para ayudar tras la dana.

Nil Riudavets, en nombre de los galardonados, recordó que «rendirse nunca es una opción», en un discurso lleno de gratitud y superación. La noche, que combinó reconocimientos y música, quedó sellada con la voz de Simón Orfila y la presencia de Tomeu Penya, en un homenaje que resplandeció con la esencia de Baleares.

El Port Centre con aroma femenino.

El Port Centre de la Autoridad Portuaria se convirtió en escenario de inspiración y conocimiento con la celebración de la jornada La mar i el cel amb mirada de dona, un encuentro que dio protagonismo a mujeres profesionales de la navegación y la ciencia, quienes compartieron generosamente sus experiencias y saberes con los asistentes.

En un ambiente cálido y participativo, el Port Centre abrió nuevamente sus puertas a la ciudadanía, reforzando ese puente tan necesario entre la ciudad y su puerto. Javier Sanz, presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), dio la bienvenida destacando que este tipo de iniciativas «van más allá de la visibilidad, son una llamada a la acción porque la capacidad no entiende de género».

El evento, enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, puso de relieve cómo la presencia femenina en el sector marítimo va ganando terreno conforme más jóvenes descubren que este ámbito también les pertenece. «La igualdad es un derecho, pero también es progreso. Las sociedades más igualitarias son las más prósperas», subrayó Sanz durante su intervención.

Sin perder de vista el camino que aún queda por recorrer, la APB reafirmó su compromiso con la igualdad de oportunidades y la importancia de visibilizar referentes que inspiren a las nuevas generaciones.

Los secretos mediterráneos de Mallorca conquistan la pasarela turística de Berlín.

La elegante y siempre cosmopolita capital alemana abrió sus puertas un año más a la esperada ITB, el escaparate turístico por excelencia donde nuestras islas desplegaron todo su encanto mediterráneo. El impresionante recinto ferial berlinés se convirtió en punto de encuentro para lo más granado del sector, con Mallorca como indiscutible protagonista. Entre cava bien frío y delicatessen isleñas, los representantes baleares desplegaron su mejor sonrisa ante la élite turística germana. No es para menos: Alemania sigue siendo el principal país emisor de visitantes hacia nuestro archipiélago, una relación de amor que se remonta décadas atrás y que en la ITB se renueva con ímpetu renovado.

El estand balear, decorado con elegante sencillez mediterránea, no dio abasto para atender a los numerosos touroperadores que buscaban cerrar acuerdos para la temporada. Autoridades y empresarios, en perfecta armonía, pusieron «toda la carne en el asador» para seducir a los visitantes con la excepcional oferta mallorquina.

Entre apretones de manos, brindis discretos y promesas de un verano inolvidable, la delegación balear regresó con la satisfacción del deber cumplido y la agenda repleta de contactos que auguran una temporada de ensueño para nuestras islas.

Noche de estrellas y cine en Porto Pi.

El centro comercial Porto Pi se transformó en un escenario cultural de primer nivel al acoger la proyección de seis cortometrajes de la directora bielorrusa Alisa Selishchava. El evento, celebrado en los cines OCINE, forma parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer que el centro desarrollará durante todo el mes de marzo.

La velada reunió a destacadas figuras del panorama cinematográfico mallorquín, entre ellos la actriz Lola Rindsfuesser, el compositor Tom Linden y los actores César Torres y Alberto Zapata, quienes no quisieron perderse los trabajos de esta talentosa directora afincada en Santanyí.

Los cortometrajes proyectados —The Choice, The Dream, Easy, The Lesson, Rose, Betty and a Big Mess y The Perfect Woman— abordan diversas historias protagonizadas por mujeres que se enfrentan a diferentes situaciones sociales y profesionales. Cabe destacar que, exceptuando The Choice, todas las obras fueron rodadas en Mallorca con equipo local. Tras la proyección, los asistentes disfrutaron de un exclusivo cóctel en L’Atelier de Porto Pi, donde pudieron departir con el elenco mientras degustaban vinos de Bodega Cuatro Rayas. Como recuerdo del evento, cada invitado recibió una bolsa diseñada por la ilustradora mallorquina Sonia Santandreu, que incluía obsequios de distintos establecimientos del centro comercial.

Ana López, gerente de Porto Pi, reafirmó el compromiso del centro con la visibilidad del talento femenino, especialmente en el ámbito cultural, donde «cada vez son más las actividades realizadas o protagonizadas por mujeres».