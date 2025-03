Lebor Gabala y su oda al romanticismo eterno / .

Hoy nos sumergimos en su universo particular para conocer su historia, su evolución como diseñadora y esa visión del romanticismo que impregna su nueva colección. Una conversación donde la moda se convierte en un lenguaje de emociones, memoria y arte. Al hablar, sus ojos sonríen y su gestualidad, serena y elegante, revela una personalidad tan firme como delicada, una dualidad que define el alma de sus colecciones.

Maite, lleva más de treinta y cinco años en la moda. Si mira atrás, ¿cómo recuerda sus inicios? ¿Qué le motivó a emprender este camino?

Mis inicios en la moda fueron una mezcla de pasión y curiosidad. Desde joven, siempre me atrajo la creatividad y la posibilidad de expresar ideas a través del diseño. Lo que me motivó a emprender este camino fue el entorno familiar y mis primeros referentes que me inspiraron a seguir mis sueños en la moda.

Lebor Gabala es un universo donde la nostalgia, el arte y la atemporalidad se entrelazan, creando un diálogo constante entre el pasado y el presente. ¿Cómo consigue mantener ese equilibrio entre la herencia del pasado y la innovación en cada colección?

Mantengo ese equilibrio a través de un enfoque constante de respeto por las calidades, pero también explorando nuevas formas de reinterpretarlas. La clave está en fusionar la tradición con la modernidad, creando prendas que hablen de nuestra historia, pero con una visión contemporánea que las haga atemporales.

Su última colección SS2025, Oda al Romanticismo, nos transporta a un jardín nostálgico donde la belleza y la delicadeza cobran protagonismo, evoca jardines antiguos y una feminidad etérea. ¿Qué le inspiró para crearla?

Esta colección fue inspirada por la belleza de los jardines antiguos, que evocan una sensación de nostalgia y delicadeza. Quería capturar la feminidad etérea y transmitirla a través de los tejidos, las formas y los detalles, creando un ambiente donde la suavidad y los colores se encuentran en cada prenda.

Sus diseños no solo los ves, sino que cuentan historias. ¿Cómo le gustaría que se sintieran las mujeres al llevar Lebor Gabala?

Me gustaría que las mujeres que llevan Lebor Gabala se sintieran elegantes, cómodas y a la vez, en armonía con su propia esencia. Cada prenda está pensada para resaltar la feminidad, transmitir confianza y comodidad, permitiendo que cada mujer se exprese con libertad.

Formar parte de ACME es un paso importante para cualquier diseñador en España. ¿Qué significa para usted y qué espera aportar con su incorporación a la Asociación?

Ser parte de ACME es un honor y una oportunidad única para compartir y aprender con otros diseñadores. Espero aportar mi visión de la moda, centrada en la calidad, la innovación y el respeto por la tradición, al mismo tiempo que puedo contribuir al crecimiento colectivo de la moda española.

Mirando hacia el futuro, ¿qué sueños o proyectos tiene para Lebor Gabala? ¿Hay algo que aún le quede por explorar como diseñadora?

Mi principal sueño es seguir evolucionando la marca, llevando a Lebor Gabala a nuevas fronteras y generaciones. Como diseñadora, siempre hay más por explorar, como nuevas técnicas y materiales. Mis diseños están pensados para ser atemporales y que perduren en el armario.

Si pudiera escribir una carta a la Maite que comenzó en la moda hace más de treinta años, ¿qué le diría?

Le diría que nunca pierda la pasión, que siga creyendo en sus instintos y que cada desafío es una oportunidad para crecer. También le recordaría la importancia de la paciencia y la perseverancia, porque cada paso, por pequeño que sea, lleva a algo grande. La moda es un camino de constante aprendizaje y reinvención.

Ha sido un verdadero placer conversar con Maite Muñoz y descubrir más sobre su universo creativo. Su pasión por la moda, su respeto por la tradición y su constante búsqueda de la excelencia son un reflejo de la esencia de Lebor Gabala.