Nieves Álvarez: "Tengo 50 años, desfilo al lado de niñas de 20 y no tengo ningún problema"

La modelo y presentadora Nieves Álvarez ha visitado Palma para presentar su línea de cosmética facial, Nieves Beauty, un proyecto que ha impulsado ella y en el que lleva trabajando desde antes de la pandemia. Este jueves ha compartido un encuentro con unas 30 mujeres y la farmacéutica Piluca Barrau en el hotel Can Bordoy.

Quizás su faceta de empresaria, de creadora de una línea cosmética, es la más desconocida.

Bueno, es la más desconocida, por no decirte que es la que más me cuesta que se dé a conocer, el comunicar durante estos dos años que este es un proyecto en solitario, donde todo lo que hay es Nieves. Me lancé a este proyecto también debido a una necesidad como mujer y a una inquietud, siempre tengo que hacer cosas. Me ofrecían muchos proyectos poniendo el By Nieves Álvarez y decidí que había llegado el momento. No es algo que he lanzado ahora, antes de lanzarlo estuve cuatro años, empecé justo antes de la pandemia con esta idea y este proyecto y poniéndolo en pie y haciendo un business plan y buscando buenos laboratorios, encontrando a Adriana Castro, que ha sido mi mano derecha, por no decirte que yo soy su mano derecha, porque sin ella no hubiera podido hacer absolutamente nada. Nos pusimos las dos, ella viene del mundo de la cosmética y se embarcó conmigo en este proyecto donde no teníamos nada.

¿Cómo empezaron?

Nos pusimos a buscar buenos laboratorios, tengo uno en París y otro en Granada. La gente me dice, pero ¿qué laboratorio te lo hace? Digo, no, yo contrato el laboratorio, es decir, yo formulo con el laboratorio, yo les digo lo que queremos, las dos pensamos qué queremos lanzar o les pedimos a ellos, que son los expertos, y decimos, ¿qué crees? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué producto podemos desarrollar? Y desde esa idea hasta que hacemos las pruebas, los tests, tarda mucho en salir un producto. Y me embarqué en este proyecto por eso, por esa necesidad personal y por esa inquietud y por esa pasión que mi profesión me ha inculcado al mundo de la salud de la piel.

¿Qué importancia le da?

Yo siempre digo que cuando llegué a París donde primero me mandaron fue a un dermatólogo, y además lo veo con mis hijos, la importancia de tener una piel bonita y sana, la importancia con la que tú te presentas a la gente, o el complejo que te da cuando tienes granitos y eres joven. Siempre digo que es el lienzo sobre el que trabajan los maquilladores: sentarte en una silla y tener una piel bonita, que es sobre la que van a trabajar, o la luz. Es decir, a mí me daba mucha seguridad tener una piel bien, y por eso viene esa pasión. Y siempre he estado en manos de dermatólogos, de profesionales que me han ido enseñando a lo largo de este camino de cumplir años, que era lo que la piel necesitaba.

¿Hemos aprendido a valorar que la belleza es algo que sale del interior?

Y menos mal que vamos aprendiendo esto. Uno de nuestros lemas es que el tiempo no es un enemigo, sino que es un aliado. Debemos de celebrar cada año que cumplimos, cada arruga que tenemos. Es decir, no te voy a decir aquí soy proarruga, pero soy prosalud y soy provida. Es decir, la arruga forma parte de mí, he crecido, he llorado, gesticulo. ¿Que intento atenuarlas? Sí. ¿Que intento hidratarlas? ¿Que intento que no empeoren? Claro, por supuesto. Pero ahí están. Ayer, una persona en París, colgó una foto mía del año 95, mi primer trabajo en París, tenía una cara redondita... Las caras van cambiando y es normal. Lo importante es mirarnos al espejo y querernos y saber que el cuidarte y el estar bien no se trata de una crema milagrosa o no se trata de ir al gimnasio un día. Se trata de ponerte una buena crema y de hacerte una rutina constante, diaria. Y esa prevención, yo la empecé jovencita, pues luego tiene buenos resultados. No se trata de qué se ha hecho. No, es lo que he estado haciendo mucho tiempo y voy al gimnasio todos los días y como bien. Es que es normal y voy experimentando cambios con la edad. Tenemos herramientas hoy que nos ayudan y conocimientos y ya está. Pero yo creo que esa madurez y ese valor que hoy en día tiene también la mujer de una cierta edad es súper importante y que socialmente ya no solamente se celebre la juventud. Porque a veces parece que juventud es igual a éxito. Pues no, señores. Todavía se pueden hacer muchas cosas con 50 y con 60. Nosotros acabamos de incorporar a una mujer maravillosa en nuestro equipo y estoy súper feliz. ¿Qué tiene? 60.

Pertenece a ese grupo de modelos que siguen activas, que siguen desfilando.

Porque al final la persona y la clienta que se puede comprar esos trajes tiene 60, tiene una cierta edad. Y yo sigo desfilando en la alta costura. Con Stéphane Rolland tengo una relación desde el año 95. Somos amigos, antes era yo su musa en sus desfiles y ahora soy su musa y soy su grandísima amiga. Y amiga hasta el punto de esa generosidad de la que te hablaba, de que también te da el mundo de la moda. Yo sigo desfilando allí. Tengo 50 años, desfilo al lado de niñas de 20 años y no tengo ningún problema. Y me encanta la admiración con las que ellas me miran. Y siempre les digo, ojalá lleguéis a esta edad y podáis seguir disfrutando de esta profesión como yo lo hago.

¿Y qué disfruta más de todas sus facetas?

Uf, es que soy disfrutona. Soy disfrutona en general. O sea, yo disfruto con las cosas más sencillas y también disfruto cuando estoy en sitios que digo, guau, qué privilegio tengo de estar aquí. Creo que disfruto de cada cosa que hago, lo vivo. Es decir, hoy estoy aquí, estoy en un sitio espectacular, este maravilloso hotel, voy a conocer a mujeres que me enriquecen un montón, que luego me inspiran enormemente. Entonces, hoy disfruto aquí. Si luego me pones encima de una pasarela, pues estoy como soñando, porque a mí me encanta ese momento. Si me pones delante de una cámara, pues disfruto porque me encanta contar historias a través de una fotografía, más allá de si sales más guapa o fea. Es decir, yo cuando hago editoriales o hago campañas, me encanta ese poder de transformación y la creatividad que te da una cámara. Cuando estamos en la oficina creando desde el logo a la bolsa, al papel, a qué cinta ponemos, pues disfruto de igual manera. Yo creo que lo importante es disfrutar de lo que haces.

¿Y a lo largo de su carrera profesional se arrepiente de algo?

Pues la verdad es que no me arrepiento de nada. Es decir, que las cosas que he hecho me hacen ser lo que soy hoy y yo me miro al espejo por las mañanas y sobre todo duermo muy tranquila. Por supuesto que me he equivocado. Soy muy cabezona, yo soy de las que se tiene que dar y luego levantarse. Pero cuando se me mete algo en la cabeza es una cosa tremenda. Pues sí, hay veces que me he equivocado. Pero no pasa nada, te levantas, aprendes y sigues el camino. Yo sé que donde estoy hoy estoy feliz y eso es fruto de todo lo que he hecho antes.

¿Y le queda algo por cumplir profesionalmente?

Mi sueño ahora mismo es que Nieves Beauty, piano, piano, vaya muy lontano. Me encantaría y trabajamos muchísimo para ello. Yo creo que ese es mi sueño ahora mismo. Es decir, no pretendo convertir la marca en algo, no, no se trata de ese sueño. Se trata más bien de consolidar este proyecto que para mí es el más importante y que alcance esa credibilidad y ese respeto que poquito a poco vamos logrando. Porque hoy en día, después de dos años que vamos a hacer ahora, encontrarme, no solo en mi web, sino en las parafarmacias y farmacias, con el apoyo de los farmacéuticos, nos da mucha satisfacción.

¿Qué es lo que diferencia su marca?

El ingrediente básico es la pasión que he metido dentro, es el activo más importante. Pero diría que lo que hemos querido crear es, frente a un mercado que estamos saturados de todo, una línea que, por supuesto, tuviera resultados, que te aporte esa luminosidad, esa hidratación que quieres, que fuese accesible para todo el mundo, para mí era lo más importante. Y el activo diferenciador que utilizo frente a otras marcas son las células madre de la flor de Edelweiss. Que es un activo no tan marquetiniano, como existen otros que hoy todo el mundo conoce, pero que es un activo muy potente, que tiene el doble de hidratación que la vitamina C, que aporta un montón de luminosidad, que te protege contra las manchas que nos produce el sol, y sobre todo la tranquilidad que me aporta que sé que lo que tengo es muy bueno. He hecho algo que está en el mercado, que por supuesto tiene un precio, como cuando haces algo bueno con una formulación importante, pero es algo asequible para todo el mundo. Y creo que hoy en día el cliente final sabe de todo.

Cada vez nos informamos más.

Claro, siempre nos reímos porque cuando hacemos presentaciones Adriana y yo, te dicen, pero ¿tiene retinol? Tú antes te ibas a comprar una crema, el dermatólogo a mí me daba mi receta, iba a la farmacia, yo no preguntaba si tenía retinol, niacinamida, péptidos, no sabía nada. Hoy en día el cliente final sabe tanto que tienes que saberle explicar todas estas cosas, y yo sé que lo que hemos formulado es muy bueno.

Es la cara visible de su marca, no es una chica de 20 años anunciando cremas…

Yo soy la cara visible. Y muy contenta y sobre todo, no sé, el día de mañana diré lo lograré o no lo lograré, pero lo hice. Y ya está y no pasa nada, es decir, que sabiendo que las cosas las haces bien y no pretendo llegar arriba de la manera más rápida, sino pretendemos hacerlo con los pasos seguros, nos asesoramos, siempre pedimos mucho consejo y lo que hacemos, lo hacemos bien. Entonces, no sé, estoy en un momento de mi vida de esos 50 que te dan esa tranquilidad y que vivo los problemas de todas las mujeres y todos los cambios que evolucionan con el paso del tiempo. Pero estoy satisfecha, ya te digo, que no pretendo ser la Nieves de los 20 porque ya fui, ahora soy la Nieves de los 50.