Cinco años de pandemia, cinco años sin una Agencia Estatal de Salud Pública: "No podemos esperar más"

"No podemos esperar más, porque hay mucho trabajo. La Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) es una de las cosas más potentes que podemos hacer, pero solo es una de las que todavía no se han hecho". Lo dice, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y como siempre contundente, Eduardo Satué, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Una conversación, en la que, por una vez, sin embargo, se muestra cauto. Quizás porque este mismo jueves la Comisión de Sanidad debate el proyecto de Ley para la creación de un organismo que, cuando se cumplen cinco años del estallido de la pandemia, todavía no existe.

La prudencia del presidente de SESPAS -que, en diferentes ocasiones, ha denunciado el retraso que lleva el nacimiento de la Agencia- está justificada por sus enormes ganas de que, esta vez sí, la AESAP salga adelante. Que sea una realidad. "Parece que se nos ha olvidado todo lo que sucedió. No somos conscientes, no solo de que puede volver a pasar esto u otra cosa, sino que puede volver a pasar en peores condiciones. Lo que venga no tiene por qué ser como la pandemia. Puede ser peor", advierte.

Satué y sus compañeros llevan años reclamando la necesidad de que exista una AESAP. "La oportunidad es evidente. De hecho, es la más grande que tenemos delante desde que la Agencia, como Centro Estatal de Salud Pública, apareció mencionada en la Ley General de Salud Pública en 2011", apuntaba la sociedad científica que preside en un reciente artículo. Ahora, Satué quiere mostrarse "optimista". "Confío en que haya la mayor unanimidad posible para sacarla adelante", añade.

La gran pregunta es cuándo, por fin, será una realidad. Satué no quiere elucubrar. Pero muestra un deseo: que en el 2025 ya esté creada. "Las apuestas hablan de que en mayo podríamos tenerla. Si está en los próximos seis meses, ya me doy por satisfecho. Pero es que ya no podemos esperar más, porque hay muchas cosas que hacer", señala

Emergencias Sanitarias

Son casi quince años de retraso en la puesta en marcha de un organismo que debería haber nacido ya antes de que España, como el mundo, viviera una pandemia, señalan los expertos. Y que, tras esa crisis sanitaria, todavía no es una realidad. La creación del Centro Estatal de Salud Pública, así estaba previsto que se llamara entonces, estaba planificado que se aprobara en julio de 2022, para "mejorar la gestión de las emergencias sanitarias".

Era prioritario para el Gobierno. Así lo anunciaba entonces el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En febrero de 2023, Carolina Darias, en aquel momento titular de Sanidad, llevaba al Consejo de Ministros la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP).

Eduardo Satué, presidente de SESPAS. / SESPAS

En mayo de ese año, con José Manuel Miñones al frente de la cartera, Sanidad indicaba que se seguía "avanzando en la ley" que sería la que recogiera los estatutos en los que se fijarían todos los detalles, como su ubicación o quién la dirigirá, otro aspecto primordial. Pero el adelanto electoral paralizó el proceso, como pasó con otras leyes.

Una nueva piedra en el camino de la creación de un organismo que, precisamente, nacía para la vigilancia, identificación y evaluación del estado de salud de la población y sus determinantes; la información y comunicación pública sobre esa salud y los riesgos que puedan afectarla o la coordinación de actividades de preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias.

Un nuevo impulso

A partir de enero de 2024, el Ministerio de Sanidad, ya con Mónica García al frente, retomó todo el procedimiento. El Consejo de Ministros aprobaba nuevamente ese mes el proyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Un "paso significativo", señalaba entonces la ministra.

Hace más de un año se abrió el procedimiento para la designación de la sede de la Agencia, que depende del Ministerio de Ordenación Territorial. Porque la carrera por albergar este organismo, que se desató principalmente en el mandato de Carolina Darias, fue uno de los aspectos que concitaron mayor interés y desató una enorme expectación entre las comunidades.

La ministra Mónica García. / Ministerio de Sanidad

Fueron muchas las ciudades que se postularon. Desde la Región de Murcia, hasta Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura o Castilla y León. Algunas, con más fuerza que otras, como Aragón. Candidaturas que fueron perdiendo interés a medida que la creación de la Agencia se diluía en el tiempo.

Las enmiendas parciales

La ley de la Agencia Estatal de Salud Pública ha estado en tramitación parlamentaria durante muchos meses. Según recoge el orden del día de la Comisión de Sanidad, al que ha tenido acceso Europa Press, este 13 de marzo se debatirán las enmiendas parciales y se votará el dictamen, que posteriormente se elevará al Pleno del Congreso, previsiblemente al de la semana siguiente, donde se votará. Desde el Ministerio de Sanidad, su titular, Mónica García, ve la futura Agencia como una "deuda" con la sociedad. Así lo decía hace apenas unos días.

"Tenemos que ser conscientes de que la pandemia tuvo la gravedad que tuvo, que fue mucha, sobre todo para las personas mayores, pero que hay otras amenazas que pueden hacer que eso sea más grave. Necesitamos tener las herramientas para poder gestionar. Hasta aquí todo está bien. Es bueno que por fin salga esto adelante. Hubiera sido ideal que el apoyo fuera mayoritario, si no unánime. Es una estructura de Estado. Lo importante es que nazca", vuelve a poner en contexto el presidente de SESPAS.

Los recursos

"Probablemente, no nace con todos los recursos que serían buenos para desarrollar su máximo potencial desde el principio. Hay unas cuestiones que es imprescindible abordar, que es la coordinación y la colaboración. Requiere unos acuerdos en el Consejo Interterritorial, probablemente de otras leyes marco que regulen bien las situaciones de estado de alarma sanitaria. No acaba de estar regulado el famoso decreto que se está trabajando en las epidemias y las pandemias", puntualiza Satué.

La Agencia, señala, es un elemento, pero necesita de otros muchos elementos para poder funcionar. "También una lealtad institucional entre administraciones. Si no vemos que estamos todos en el mismo barco, y que si se hunde el barco lo hace para todos, entonces no estamos viendo la realidad", puntualiza.

Una enfermera vacuna a una mujer contra la gripe y el covid. / EP

Abunda que si se habla de coordinación, se necesita mejorar la coordinación entre atención primaria y hospitalaria. También a nivel internacional. "Las grandes epidemias, las pandemias, son globales o son continentales, según el nivel de alarma. Entonces, esa coordinación también es necesaria que la agencia la desarrolle, porque puede ser el organismo lógico de interlocución con la Unión Europea o con la OMS, apunta el presidente de SESPAS.

Vuelta atrás

Y, ¿qué hubiéramos ganado si en 2020 hubiera existido una Agencia de Salud Pública?. Satué asegura que "estos hechos contrafácticos son siempre complicados. Quiero pensar que hubiéramos ganado primero en agilidad, a la hora de intentarlo, a la hora de gestionarlo. Yo creo que hubiéramos ganado. Tampoco desde el minuto cero, pero igual hubieras ganado un par de semanas".

Para mí el sentido que tiene recordar los cinco años de la pandemia es la oportunidad que hay para que la sociedad no olvide Eduardo Satué — presidente de SESPAS

"En segundo lugar, yo creo que se hubiera mejorado la comunicación a la ciudadanía. O sea, la confusión que había con la ciudadanía de que en cada sitio se ponían unas normas. Aquí sí, aquí no. Esto que generó mucho resquemor. Espero que para los próximos desafíos, la agencia tenga esa capacidad de coordinar y dar mensajes más claros, de explicar mejor las cosas. Y creo que, en tercer lugar, todo lo que es la labor de ponernos de acuerdo en cómo ejecutar las medidas. Si hubiera existido entonces, me gusta pensar que hubiera podido apoyar en ese sentido".

Eduardo Satué finaliza con una reflexión. "Para mí el sentido que tiene recordar los cinco años de la pandemia es la oportunidad que hay para que la sociedad no olvide. Aprovechémoslo. Realmente cinco años en términos biológicos no significa nada, en términos de enfermedad, de salud, simplemente es un número de días. Pero sí que socialmente nos puede servir para recordar lo que pasó y para decir: 'Bueno, la próxima vez voy a estar mejor preparado. Y voy a ser más consciente de lo que sucedió'. Porque mucha gente lo pasó muy mal, sufrió mucho y podemos hacerlo mejor".