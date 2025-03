Mecenas en Estados Unidos para recuperar el poblado zamorano del Salto de Castro

Ciudadanos de Estados Unidos ha puesto en marcha una campaña internacional abierta a personas particulares y entidades privadas que quieran aportar su granito de arena, cada cual en la medida de sus posibilidades, a la inminente restauración y recuperación del antiguo Poblado del Salto del Castro (Zamora) en un complejo turístico de retiro pacífico que intenta seguir los exitosos pasos de la "Villa Bonsal", que durante cinco años gestionaron sus propietarios en California.

David Myers con 200 euros, Gerald Schmidt con 100, Matta Mozell con 50 y Judy Lucas y Betty Benkner con 25 han sido los primeros en hacer sus donaciones nada más ponerse en marcha la iniciativa para apoyar en su proyecto turístico en España a los nuevos propietarios y promotores, el matrimonio formado por Jason Lee Beckwith (Estados Unidos) y Ana Cristina Machado (Brasil). El GoFundme donde se pueden hacer las donaciones es el "Donate to The Restoration of Salto de Castro" y los empresarios interesados pueden contactar a través del rockinhostitalityllc@gemail.com con el promotor Jason Lee Beckwith.

"GoFundMe" es uno de los principales espacios que utilizan el crowdfunding de inversión basado en donaciones particulares donde un organizador acepta aportaciones económicas (dinero) para ayudar a poner en marcha su negocio. El crowdfunding ha transformado la forma en que las personas y organizaciones obtienen el apoyo financiero, democratizando el acceso de recursos para una amplia variedad de causas desde emergencias personales hasta proyectos creativos y empresariales, permitiendo que las ideas cobren vida con el apoyo de la comunidad global.

Jason Lee Beckwith en una de las antiguas piscinas. / Chany Sebastián

En el caso de Rockinhospitality, entidad auspiciada por Jason Lee Beckwith y Ana Cristina Machado, la idea es afrontar el renacer del Poblado del Salto del Castro a través de diferentes alternativas, desde la inversión propia a abrir las puertas a la participación en el proyecto de otros empresarios (ya hay varios interesados), así como recurrir a ayudas institucionales de la Unión Europea, Estado y Junta de Castilla y León dentro del espacio declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera Transfronteriza "Meseta Ibérica" de España y Portugal.

Jason Lee y Ana Machado reconocen que "tras publicarse en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA la compra del Poblado del Salto del Castro, la iniciativa ha tenido tanto calado que han sido numerosas las personas que nos han mostrado su deseo de colaborar de alguna manera y por ello hemos decidido abrir un proceso de donaciones para todos. Cualquier donación, ya sea grande o pequeña, será muy bien recibida y agradecida. Ha llegado la hora y el momento de que entre todos devolvamos la vida al maravilloso Poblado del Salto del Castro".

Cada persona que haga una donación tendrá su propia acción compensatoria, la cual consistirá en que su nombre y apellidos aparecerán y quedarán inmortalizados permanentemente, como agradecimiento y recuerdo, en un ladrillo cerámico de honor en uno de los lugares más estratégicos y visibles del Poblado del Salto del Castro. Ciudadanos de todo el mundo, Europa, África, Asia, América y Oceanía han mostrado su deseo de "hacerle un hueco a su nombre" en Aliste.

Ciudadanos de todo el mundo, Europa, África, Asia, América y Oceanía han mostrado su deseo de "hacerle un hueco a su nombre" en Aliste

Jason Lee Beckwith ha pasado recientemente quince días en Zamora que ha aprovechado para ir poniéndose al día con su nueva propiedad, recuperando de los archivos los planos originales del pueblo construido por Iberdrola en los años cuarenta del siglo XX, así como fotografías con vistas a ir hilvanando las actuaciones y que los arquitectos tengan material para la redacción del proyecto de restauración, pues de lo que se trata es de que el núcleo poblacional mantenga su estética original. De una belleza singular en un paraje único: los Arribes del Duero.

En estos momentos se encuentra en Vista (Estado Unidos) donde pasará tres semanas para regresar ya definitivamente a España y asentarse en Zamora donde ya ha arrendado un inmueble y dar a conocer la sede social de su empresa. Poco a poco, sin pris, pero sin pausa, su deseo es integrarse en la sociedad zamorana y muy en concreto en la comarca de Aliste.

Edificios del poblado que serán rehabilitados para abrir un complejo turístico. / CHANY SEBASTIÁN

Los alistanos tendrá la oportunidad de conocerle en persona y ponerle cara el día 29 de marzo en la localidad de Castro de Alcañices donde ha aceptado la invitación de la organización para participar en la marcha solidaria "Caminata Lazos por la Vida" que se iniciará a las 16 horas y cuya inscripción cuesta solo 6 euros, previendo destinarse toda la recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer: "Estoy deseando participar en este paseo y conocer a todos los pueblos colindantes y sus gentes". Desde Castro, Geli Rodríguez Santiago le ha dado la bienvenida: "Será una ruta preciosa y una forma de llegar a familiarizar con los vecinos de Castro; estaremos encantados de recibirte".

Sobre la compraventa del Poblado del Santo del Castro, por la que ha abonado 310.000 euros, "me alegra decir que estamos en camino de completar el papeleo y que nos sea transferida la propiedad incluso varios meses antes de lo que teníamos previstos", señala Jason Lee.

Durante cinco años Jason Lee regentó Villa Bonsal, un lugar al que él definió como paraíso y al que llegaban viajeros de todas partes del mundo, muchos de los cuales ya están poniendo sus ojos en el Poblado del Salto de Castro.

Tras vender el complejo su idea es trasladar la esencia a Aliste, una incitativa "que nos costará unos cuatro, cinco o seis millones de euros, aún no lo sé, pues es necesario estudiar los recursos y sistemas del pueblo. Primero hay que analizar los sistemas, infraestructuras y servicios de electricidad, residuos y agua potable vitales para empezar. Luego habrá que realizar la estimación de los costes reales y redactar el plan de acción para su reconstrucción. Mi trabajo más urgente es buscar inversores que quieran contribuir a la reedificación del pueblo".

Suscríbete para seguir leyendo