Cocina de estrella Michelin para una residencia de mayores de Palma

El cocinero mallorquín Toni Perelló ha trabajado en prestigiosos restaurantes de Mallorca, junto a premiados chefs, pero desde hace un año aplica sus conocimientos a elaborar 150 menús para los mayores de la residencia Fontsanta Son Armadams de Palma. Sus ‘clientes’ de ahora siguen siendo exigentes y “son grandes conocedores de la gastronomía”, asegura. Podría decirse que ha cambiado el lujo de ambientes selectos por “una relación mucho más afectiva”.

Formado en Hostelería y Turismo en el centro Juníper Serra de Palma, Toni Perelló hizo sus primeras prácticas con el chef Koldo Royo, cuyo restaurante contaba con una estrella Michelin. Su paso por el Club Náutico de Palma, El Olivo en La Residencia de Deià, el Bahía Mediterráneo o el actual Secrets Mallorca Villamil fue completando un bagaje profesional de alto nivel.

Tras otras experiencias laborales, hace un año comenzó nueva etapa. "Este cambio ha sido muy satisfactorio, ya que el contacto con el usuario es muy cercano, y muy estrecho. A diferencia de los clientes que visitan los restaurantes o los hoteles, aquí ves a los residentes cada día, y durante todo el año, por lo que se genera una relación mucho más afectiva", comunica este chef de la residencia Fontsanta Son Armadams, donde se encarga de elaborar la comida y cena para los residentes en coordinación con una nutricionista. "Cerca del 70% de ellos son menús prácticamente normales, con alguna variación como pocos sazonados o similar. Del 30% restante, un 10% son menús triturados, otro 10% de fácil masticación y el resto son dietas más específicas para celíacos, gente que no puede tomar lactosa o usuarios con otras alergias o pautas médicas concretas", explica Perelló.

Mejillones a la marinera. / Fontsanta Son Armadams

Esas restricciones es la parte menos grata del trabajo del chef. “Muchos de los residentes son gente que durante su vida ha comido bien y son grandes conocedores de la gastronomía. Por lo que, aunque nuestros platos están elaborados con productos de calidad, son excelentes a nivel nutricional y se preparan con el mismo esmero que en los restaurantes de 5 estrellas, para ellos no es lo mismo", comenta. Y es que en cuestión de salud, no queda más remedio que hacer algunos sacrificios. “Obviamente no es lo mismo comer un plato de lentejas con chorizo y butifarró, que tomarlo sin tanto condimento y en puré, aunque los dos sean de la misma calidad", admite el cocinero.

Guiso de albóndigas. / Fontsanta Son Armadams

Y es que él sabe que para muchos de estos mayores, sentarse a la mesa es uno de los momentos más felices del día. “Dentro de una jornada en la que suele haber bastante rutina, nos sentimos obligados a innovar, para que la comida sea cada día una sorpresa", dice el chef. "La comida puede mejorar el estado de ánimo de los residentes, muchos de los cuáles tienen entre 80 y 100 años. Para lograr conectar con ellos, damos mucha importancia a la presentación de los platos. En los menús de la residencia, todo está pensado y nada se toma a la ligera", añade.

Recordar a través de los platos

Como en los restaurantes en los que ha trabajado, Perelló señala que da mucha importancia al producto de proximidad. “Intentamos incrementar el número de proveedores locales, sobre todo en lo que respecta a productos como frutas y verduras. Es una tendencia que queremos ir incorporando progresivamente", explica.

En este tiempo ha podido constatar que hay platos que gustan más que otros y que con la edad no se pierde el gusto por comer. “Conocen mejor la gastronomía que mucha gente de mi generación. Y hay platos que son auténticos best sellers", afirma de los residentes. Degustar una paella o fideuà, platos que se suelen comer en familia, “les ayuda a activar la memoria. También les encantan los platos de cuchara, especialmente las lentejas, los canelones, que además son muy fáciles de comer, y postres como pudding y arroz con leche, que salen un poco de su dieta habitual", relata.