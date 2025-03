Chocolaterapia

«Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra el tiempo, voy a contarles a todos como soy...» cantaba Isabel Pantoja, pero soy Murphy y mi confesión no tiene nada que ver con marineros de luces.

Hoy debo confesar que yo, Murphy, tengo una adicción culposa: soy ‘chocoahólica’. Mi amor hacia el chocolate es poco normal. No puedo pasar ni un día sin mi dosis y estos meses no duermo, estoy sumamente preocupada. La subida de precios del chocolate me tiene al borde de un ataque de nervios.

Esta crisis me tiene como si me hubieran robado el último trozo de tarta en mi propio cumpleaños. ¿Será una conspiración de los chocolateros para hacernos sentir culpables por cada mordisco? ¿O quizás el cacao, ese oro marrón que tanto amo, simplemente se está haciendo el difícil?

Entre el cambio climático y las plagas que acechan las plantaciones, mi adorado chocolate se ha convertido en un artículo de lujo. Como si yo no tuviera ya suficientes problemas en mi vida.

Pero necesito explicaos por qué el chocolate es vital en mi existencia. No es un simple capricho, es mi superhéroe personal disfrazado de dulce. La ciencia me respalda cuando afirmo que el chocolate negro mejora mi humor, aumenta mi concentración y, en los días buenos, hasta me hace sentir que podría volar (metafóricamente, claro).

Los mayas lo consideraban un regalo divino, así que cuando devoro una tableta entera a medianoche, no soy una glotona, soy una devota practicante de una tradición milenaria.

Aunque los precios suban hasta las nubes, mi necesidad de chocolate no disminuirá. Para mí no es solo comida; es un abrazo en forma de dulce y, sinceramente, la única razón por la que logro enfrentar los lunes.

Y siguiendo la tradición, con barra de chocolate en mano, paso a contarles todo lo que ha ocurrido durante esta semana en el faranduleo mallorquín. Con cada mordisco de este manjar divino, les iré desvelando los secretos más jugosos de la isla, porque no hay mejor forma de hacer una crónica social que con las endorfinas del cacao recorriendo mis venas. Prepárense para un recorrido dulce y crujiente por los eventos más destacados mientras mi tableta se derrite al mismo ritmo que las exclusivas! Mmm... ¡qué delicia compartir chismes con sabor a chocolate!

Mallorca aplaude a sus estrellas en los Premios Onda Cero 2025

El Auditorium de Palma se convirtió por una noche en el epicentro de la vida social isleña durante la celebración de los Premios Onda Cero Mallorca 2025. Con más de 1.300 invitados, la gala desplegó su magia entre risas y aplausos.

La dupla formada por Agustín el Casta y Elka Dimitrova condujo el evento con chispa, mientras la música de Charly Taylor, de Isla Iglú, puso la nota melódica perfecta. Las caras de satisfacción se multiplicaban entre el público.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, cerró una velada donde destacaron los voluntarios de la dana, la empresaria Carmen Riu y proyectos como Adema o Licors Moyà. No faltaron reconocimientos para los innovadores de Eivo, los investigadores del IdISBa y el atleta Marcus Cooper.

Entre flashes y abrazos, la glosa mallorquina recibió su merecido homenaje cultural mientras la sostenibilidad encontraba espacio con el proyecto Blue Marina. Mallorca celebró así a sus héroes cotidianos, esos que hacen de la isla un lugar especial.

Arte Real en el Círculo Mallorquín

El Círculo Mallorquín ha enriquecido su patrimonio artístico con una valiosa donación del Círculo de Bellas Artes de Palma. La entidad ha recibido una réplica de la escultura que representa al rey Felipe VI, obra del reconocido artista Lolo Garner, similar a la que adorna los jardines del palacio de la Zarzuela. Junto a esta pieza de láminas de acero se ha instalado otra que captura el rostro de la reina Letizia.

La presentación, que reunió a numerosos socios del Círculo, tuvo una ausencia notable: el propio Lolo Garner, quien no pudo asistir por motivos de salud. La obra, de dimensiones más reducidas que la original, ocupa ya un lugar privilegiado en la entrada principal de la sede.

Ignacio Deyá, presidente de la histórica asociación, señaló que esta escultura será el punto de partida para solicitar el título de Real para el Círculo, coincidiendo con el 175 aniversario de la entidad. Un reconocimiento que coronaría la trayectoria social de esta emblemática institución mallorquina.

El legado pictórico de Onofre Prohens

La Sala Skylight del Hotel Artmadams se vistió de gala para recibir la emotiva exposición póstuma del destacado pintor mallorquín Onofre Prohens. El evento constituyó un sentido homenaje a la brillante trayectoria artística de uno de los pinceles más queridos de la isla.

Los asistentes pudieron deleitarse con una selecta muestra de obras que captaban la esencia de Mallorca a través de paisajes y pueblos representados con extraordinaria maestría. Las célebres buganvillas en tonos magenta y fucsia, creadas con pigmentos que el propio artista elaboraba en su paleta, fueron protagonistas indiscutibles de la exposición, transportando a los presentes a rincones emblemáticos de la geografía insular.

Tras admirar la colección pictórica, los invitados disfrutaron de una agradable cena amenizada por destacados talentos musicales. Las melodías interpretadas por Jaume Sureda, la encantadora María Zanoguera y Basilio Escudero pusieron el broche perfecto a una velada inolvidable.

El Hotel Artmadams volvió a demostrar su compromiso con la cultura mallorquina, registrando un aforo completo en este evento que rindió un merecido tributo a la memoria y obra de Onofre Prohens, cuyo legado artístico continúa cautivando a amantes del arte de todas las generaciones.

Las mujeres de la DO Pla i Llevant

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las mujeres de la Denominación de Origen Pla i Llevant se han reunido para brindar y poner en valor su trabajo en el mundo del vino. Este encuentro anual es una oportunidad para reconocer la labor y talento femenino en un sector históricamente dominado por los hombres.

Desde enólogas hasta bodegueras, pasando por auditoras, técnicas, viticultoras y sumilleres, las mujeres de Pla i Llevant demuestran día a día su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la innovación en la viticultura.

«Cada copa de vino que elaboramos lleva el esfuerzo, la pasión y la dedicación de muchas mujeres que trabajan la tierra, cuidan el viñedo y creamos experiencias únicas a través del vino», tal como destacaron las mujeres de la DO Pla i Llevant.