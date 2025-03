Estas son las recomendaciones de la bodeguera Sara Pérez para elegir el vino adecuado

Sara Pérez, viticultora y enóloga de las bodegas Mas Martinet y Venus La Universal, en El Priorat, es una defensora del vino ecológico y natural. Independientemente del precio que pueda tener, lo que a ella le interesa es “el relato que hay detrás de cada botella, poderlo descubrir y compartir”. El próximo lunes estará en la Fundación Juan March de Palma, para compartir su experiencia con Toni Segarra, dentro del ciclo Creativos.

Casada con el también bodeguero René Barbier, con quien creó Venus La Universal, tiene muy claro qué vino degustaría con su pareja. “Alguno que no conozcamos ni uno ni el otro, y que tenga un gran relato detrás, que sea de un país lejano… y lo descubramos juntos”.

Para disfrutar rodeada de más familia, la enóloga optaría por “un tinto muy poco concentrado, ligero. Creo que es uno de los vinos que es más fácilmente compartible cuando no conoces los gustos de la gente, todo dentro de los vinos naturales”.

Y si se trata de una cena con amigos, aunque depende del tipo de comida, también tiene una propuesta. “Puedo poner rosados, pero no rosados convencionales, que no me los bebería, sino brisados, los llamados oranges”.

Vino y vida

Con tantos tipos de vino en el mercado, Sara Pérez anima a “salir de la zona de confort”. “Seamos atrevidos, que al final es solo una botella de vino. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te guste, ya está, eso es lo peor. Si no somos capaces y tenemos miedo cuando vamos a un restaurante de dejarnos recomendar y descubrir nuevas historias, y somos tan poco tolerantes con una botella de vino, ¿qué haremos con la vida, con las relaciones personales, sociales, de comunidad, con todo lo que está cambiando?”, reflexiona esta experta.

Siguiendo esta línea, la viticultora y enóloga cree que arriesgarse a probar nuevos vinos “es un gran ejercicio para después atreverse a descubrir nuevas personas, nuevas maneras de entender la vida y el futuro”.

“Alguien que aprecia todo el rango de vinos es una persona normalmente mucho más tolerante. Estoy convencida. Sí, es una teoría random, pero estoy convencida”, concluye.