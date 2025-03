Sara Pérez, enóloga y viticultora: "Ahora no soy un espécimen raro, pero lo fui"

Sara Pérez Ovejero (Ginebra, 1972) es una enóloga y vitivinicultora que está al frente de la bodega familiar Mas Martinet y también es propietaria, junto a su pareja, René Barbier, de Venus La Universal, ambas en Falset, en El Priorat, y separadas apenas por tres kilómetros, pero con dos realidades diferentes. Años atrás, esta mujer se abrió camino en un sector dominado por hombres, en el que casi no había referentes femeninos. Y lo adaptó a ella, física y metafóricamente. «Ahora no soy un espécimen raro, pero lo fui durante un tiempo», comenta de su experiencia. Defiende los vinos naturales como «una expresión pura». «Una botella de vino puede explicar muchísimas cosas y me gusta aprender el relato que hay detrás», añade. El próximo lunes, 10 de marzo, compartirá charla con el publicista Toni Segarra en la Fundació March de Palma, a las 19 horas, dentro del ciclo 'Creativos'.

Mientras nos sigan dando un lugar en mesas redondas de mujeres y vinos, siempre seremos un gueto aparte"

A Sara Pérez la suelen llamar para participar en mesas redondas para hablar de mujeres y vino, algo que considera «ridículo cuando cambiamos el género» y que no ocurre con los hombres. «No soy un espécimen raro ahora, pero lo fui durante un tiempo y por eso todavía se me llama como ‘la mujer’», comenta la enóloga sobre su imagen pública. Desde que comenzó en este mundo, las cosas han cambiado y hay más presencia femenina. «Lo que pasa es que mientras nos sigan tratando como ‘las mujeres’ y dándonos un lugar en mesas redondas de mujeres y vinos, siempre seremos un gueto aparte. Si hiciéramos el ejercicio de coger todas aquellas frases que nos dedican a nosotras y las pasáramos al masculino, pues se nos pondría la piel de gallina», reflexiona.

En la bodega, controlando el proceso de elaboración de vino / .

En su bodega ha creado un espacio adaptado a ella. «Yo tengo una capacidad de mover peso y de fuerza que no es del mismo nivel que el de según quién o que el de René. Bueno, pues yo ya diseño el celler a mi medida, con todo», explica. “La gente se mete hostias cuando entra por la puerta porque está a mi medida. Pues eso es lo que me pasa a mí cada día, me pego hostias porque no está hecho a mi medida. Para mí es muy metafórico. Tengo una puerta muy pequeña y esta es mi medida, adáptate. ¿A que cuesta? Pues extrapólalo”, expone como ejemplo del esfuerzo realizado en un sector masculinizado.

La maternidad y las renuncias

La pareja tiene cuatro hijos pero suele ser a ella a quien se le acercan para comentarle que es una «heroína», por tener familia numerosa y por trabajar, mientras que a él no se le cuestiona cómo se puede hacer cargo de los niños y trabajar, comenta. «Nos culpabilizamos, tenemos que trabajar cien por cien como si no fuéramos madres y tenemos que ser madres cien por cien como si no trabajáramos. Y claro, se nos está pidiendo un imposible, pero tenemos grabado en todas las células del cuerpo que tenemos que ser las mejores, porque, si no, se nos cuestiona. Y claro, entonces aquí hay un momento en que alguien se plantea renunciar. Y dices, bueno, pues renuncio a ser madre o renuncio a trabajar. ¡Hostia! ¿En serio? Claro, ellos nunca renuncian», analiza sobre la situación de la mujer.

Vista general de las viñas de El Priorat / .

Pese a lo claro que tiene las ideas, que sabe que no se puede llegar a todo y que ella ha decidido cómo quiere llevar su vida, afirma que "el precio es alto". "Cuando estoy con los niños, pienso: ¡mierda, es que no estoy trabajando! Y cuando estoy trabajando, pienso: ¡mierda, es que tengo a los niños! O sea, es una frustración total. Y es eso lo que nos tenemos que sacar de encima", enfatiza.

Disfrutar el proceso y el reto de la sequía

Acerca de su pasión por la producción vinícola, afirma que disfruta todo el proceso, desde ver crecer una vid a ver madurar la uva, con el sufrimiento que conlleva, y su transformación en vino. Y en ese proceso sigue habiendo fracasos, porque hay cosas imponderables, como el cambio climático. «Evidentemente, no puedo controlar ni asumir todo. Hay mucho dolor y mucha frustración, pero si respiras, hay un gran aprendizaje, con un poco de distancia. Yo aprendo así, a hostias», añade sobre cómo supera los imprevistos.

Y algo que afronta ahora es la sequía y sus consecuencias en las viñas. «La cuestión es respirar, parar, echarse atrás y observar… Y la respuesta acaba llegando. Nos tendremos que ir adaptando y tendremos que ir leyendo qué es lo que pasa e ir haciendo los cambios pertinentes. Todos los pequeños cambios continuos, las disrupciones continuas, son lo que nos hace resilientes».

