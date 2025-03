BBVA refuerza su compromiso con el liderazgo femenino y la igualdad de oportunidades

En el marco del Día Internacional de la Mujer, BBVA reafirma su apuesta por la diversidad y la igualdad de oportunidades, pilares fundamentales en su estrategia de gestión del talento. La entidad financiera ha consolidado a lo largo de los años un modelo basado en la meritocracia, la transparencia y la inclusión, con el objetivo de garantizar que todas las personas, independientemente de su género, tengan acceso a las mismas oportunidades de desarrollo profesional.

Un entorno de trabajo equitativo y diverso

«El talento no tiene género, pero las organizaciones sí tienen la responsabilidad de igualar el terreno de juego para que todas las personas puedan desarrollarse profesionalmente en igualdad de condiciones», destaca Yolanda Martínez Bajo, directora de Talento y Cultura de BBVA en España. En este sentido, BBVA trabaja en campos como la gestión de sesgos inconscientes, la visibilización de referentes femeninos en puestos de liderazgo, el impulso de la conciliación y la flexibilidad laboral, así como programas de desarrollo profesional y mentoring enfocados en el colectivo de mujeres de alto potencial.

Uno de los programas clave en este avance ha sido ‘Yo soy talento femenino’, diseñado para identificar y potenciar el talento de las profesionales dentro de la entidad. En España, el 19% de las mujeres que han pasado por este programa han accedido a posiciones directivas. Además ha sido reconocido como caso de éxito por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su estudio ‘Gender Finance: Financial Centers for Sustainability Network 2023’.

Otra de las medidas destacadas ha sido la aplicación de la regla de Rooney en los procesos de selección, que exige que al menos el 50% de los candidatos finalistas para posiciones internas sean mujeres. Gracias a esta estrategia, los nombramientos de nuevos mánagers en la entidad han alcanzado la paridad en los últimos años. Además, siendo conscientes del papel que desempeñan los managers en este proceso, la entidad impulsa, a través del programa ‘The Good Manager’, que los responsables de equipo fomenten el desarrollo y la diversidad dentro de sus equipos.

Todas estas iniciativas han llevado a BBVA a superar el objetivo fijado para 2024 de contar con un 35% de mujeres en puestos directivos, alcanzando el 35,4% a nivel global.

Inspirar a las nuevas generaciones

BBVA no solo trabaja en la igualdad dentro de la organización, sino que también impulsa iniciativas para inspirar a las nuevas generaciones. A través de diversos programas con los hijos de sus empleados, el banco busca romper barreras y construir un futuro donde el talento femenino tenga la visibilidad y el reconocimiento que merece.

Estos esfuerzos han sido reconocidos externamente por la revista Financial Times, que ha situado a BBVA como el mejor banco europeo en materia de diversidad en su informe ‘Europe’s Diversity Leaders 2025’; y por Equileap, compañía experta en métricas de igualdad de género, que destaca a BBVA como el único banco español en su ránking de las 100 mejores empresas en esta temática.

Retos y oportunidades en el mundo laboral

A pesar de los avances, Martínez Bajo señala que aún persisten ciertos sesgos, tanto en la sociedad como en el ámbito empresarial. «Las mujeres, en muchas ocasiones, somos más reticentes a presentarnos a un proceso de selección si no cumplimos con todos los requisitos. También nos cuesta más volver a intentarlo tras una negativa», explica. En este sentido, BBVA trabaja activamente para eliminar estas barreras y fomentar una cultura de empoderamiento y confianza en sus equipos.

Más allá de sus políticas de diversidad, la entidad apuesta por un entorno laboral atractivo basado en cuatro ejes: el alineamiento con un propósito compartido, la transformación digital del sector bancario, la creación de un entorno laboral flexible y la apuesta por el desarrollo profesional. Como resultado, BBVA ha sido reconocido por Forbes como el primer banco español entre las 700 empresas con mejor ambiente laboral y mayor orgullo de pertenencia.

Un futuro de igualdad real

«La igualdad no es solo una meta, es un proceso que empieza en nuestros hogares, sigue en nuestras empresas y se refleja en la sociedad. Las mujeres debemos asumir el protagonismo en nuestras carreras, levantar la mano y demostrar con hechos que los sesgos no tienen razón de ser», destaca la directora de Talento y Cultura de BBVA en España. Con esta visión, BBVA continúa trabajando para que la igualdad de oportunidades no sea solo una aspiración, sino una realidad tangible en el mundo laboral. En esta línea, la entidad ya se ha fijado en un nuevo objetivo para 2026, elevar la presencia de mujeres en puestos directivos hasta el 36,8%.