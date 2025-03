Entra en vigor la rebaja de la protección del lobo pero la situación aún no cambia en España ni en el resto de la UE

Era la fecha señalada tres meses atrás: este viernes 7 de marzo ha entrado en vigor la rebaja de la protección del lobo en Europa. La decisión se tomó hace 90 días en la reunión del Comité Permanente del Convenio de Berna, que incluye a la Unión Europea y al Consejo de Europa. El lobo cambió de anexo (del 2 al 3) y pasa de ser "fauna estrictamente protegida" a "fauna protegida". ¿Qué significa esta modificación?

A partir de ahora, países que no forman parte de la Unión Europea pero que sí suscribieron el Convenio de Berna, como por ejemplo Suiza, Noruega, Serbia, Albania y Moldavia, ya pueden capturar lobos sin necesidad de tantas justificaciones previas como se requerían. Esto no quiere decir que no deban justificarlo y garantizar que el lobo sigue estando conservado. El grado de protección está pensado para que el lobo no vuelva a extinguirse en muchos lugares de Europa de los que precisamente desapareció y a los que ha vuelto recientemente.

Pero por el momento, para los estados miembros de la Unión Europea, la situación no cambia aún. Para que se flexibilice la custodia del lobo en la UE es necesario modificar la Directiva Hábitats. Este cambio en el Convenio de Berna (de 1979) era imprescindible para luego poder alterar la directiva. Lo que este viernes ha entrado en vigor, por tanto, abre la puerta a cambiar la directiva, de 1992, que jamás se ha modificado y que se sustenta en el Convenio de Berna. De hecho, es previsible que en las próximas semanas los Veintisiete aborden esta cuestión.

Ejemplar de lobo ibérico. / Carlos Romero / WWF

Lo que puede ocurrir es que el lobo pase del anexo IV al anexo V. ¿Pero qué significan estos anexos? La directiva sitúa al lobo en el anexo IV en la mayoría de estados. Este anexo a la ley describe al carnívoro como una especie estrictamente protegida que se ha de conservar.

Este anexo IV permite capturas puntuales y muy justificadas (se están practicando en Francia), si se garantiza un estado de conservación de la especie "favorable". El anexo V de la directiva, en cambio, es un apartado algo más laxo: sigue estando protegido pero se autoriza una cierta explotación, que queda en manos del respectivo gobierno, siempre y cuando el estado de conservación sea favorable.

Blindaje en España

En España, pese a que el noroeste del país está ya incluido en este anexo V menos rígido –al que aspiran pasar los demás países europeos si se cambia la Directiva Hábitats–, el lobo está específicamente protegido por parte del Gobierno. Por tanto, aunque la mitad de España regida por el anexo V pase al IV, el lobo no quedará desprotegido. Sin embargo, bastaría un giro de posición por parte del Gobierno o un cambio en Moncloa para que rebajar el estatus del lobo y permitir su caza.

En los últimos meses, algunas comunidades autónomas lideradas por el PP ya han expresado su desacuerdo con la protección del lobo en España. En ciertos territorios, la tensión entre el sector conservacionista y los ganaderos ha crecido. En puntos de Asturias, en forma de protesta, han aparecido cabezas de lobos muertos de manera furtiva. Es importante subrayar que aun estando estrictamente protegido por orden gubernamental, la población de lobos en España no ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, a diferencia de lo que sucede en el resto de Europa.

Donde sí ha crecido la presencia del lobo es en Catalunya, pero gracias a ejemplares procedentes de Francia, que han realizado incursiones más allá de los Pirineos. El Govern trabaja en un plan para garantizar la protección del cánido –si se reproduce, algo que puede suceder, puesto que ya se ha detectado una hembra– y, al mismo tiempo, compensar a los ganaderos afectados por ataques.