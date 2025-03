Las joyas de la mallorquina Carolina Amigó llegan a la gala de los premios Inhorgenta 2025 en Múnich

Las creaciones de la diseñadora de joyas mallorquina Carolina Amigó han llegado a la gala de los Inhorgenta Awards 2025, en Múnich, donde la periodista y consultora de joyería Katerina Perez ha lucido uno de sus diseños.

Durante la reciente gala de estos premios de la feria Inhorgenta, especializada en joyería de lujo y gemas preciosas, Katerina Perez entregó el premio a la Mejor Diseñadora del Año luciendo un conjunto de anillos creados por Carolina Amigó. “Me enorgullece ver mis diseños en una ocasión tan especial y en manos de una figura tan influyente como Katerina Perez”, comenta la joyera, pintora y escultora. “Es un aliciente para continuar explorando nuevas formas y conceptos en la joyería”, asegura la mallorquina.

Katerina Pérez, en la gala de estos premios de joyería / .

En concreto, la periodista lució dos anillos modelo Órbitas de la colección Cosmos, realizados artesanalmente en oro y diamantes. “El Universo no tiene límites. La mente tampoco. Esta es la premisa que me guía para crear mi colección más expansiva. Aquí me permito orbitar alrededor de piezas capaces de contener una galaxia, un mundo en sí mismas. Creadas desde la intuición y también desde la obsesión. Piedras de poder. Joyas con estrella. Talismanes que arrojan luz a la oscuridad”, destaca la joyera de estas creaciones.

La feria Inhorgenta 2025 se ha celebrado este pasado mes de febrero y en ella han participado más de 1.300 expositores de 38 países, recibiendo a unos 25.000 visitantes. Por ello, la inclusión de los diseños de Carolina Amigó en esta feria refuerza su presencia en el panorama internacional.