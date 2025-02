Nuevos cortes de tráfico para el 28 de febrero por las obras en la Vía de Cintura

Las nuevas obras de la Vía Cintura obligarán a cerrar el tráfico durante el próximo viernes 28 de febrero de 2025. Estas reformas obligarán a cerrar parte de las entradas a Palma durante el día de los ramales de la carretera de Sóller y del polígono de Can Valero o de la carretera de Puigpunyent.

En el caso del ramal de Sóller, en concreto la rotonda cercana al hipódromo, durarán de las 07:00 horas de la mañana hasta las 19:00 horas de la tarde. El tronco central de la vía de Cintura no estará cortada al tráfico. Por ello, los vehículos podrán coger rutas alternativas para llegar a su destino.

Rotonda entrada desde Sóller

Rotonda entrada desde Sóller. / .

El acceso Can Valero estará cortado en dirección Andratx

Mientras que en los accesos a Can Valero estará cortado el ramal del polígono en sentido Andratx de 07:00 horas hasta las 11:00 horas de la mañana. En este mismo acceso también se cortará el carril cero del Camino de Jesús de 07:00 horas hasta las 14:00 horas del mediodía.

Los ramales cortados por las nuevas obras. / .

El Consell de Mallorca ha recalcado que las obras no se llevan a cabo durante la noche por una cuestión de temperatura. El tipo de asfalto que deben colocar no permite temperaturas por debajo de los 10 grados para garantizar la adherencia, y por este motivo los trabajos no se pueden acometer por las noches. Se trata de dos ramales muy deteriorados que será necesario fresar y retirar el asfalto viejo para aplicar el nuevo.